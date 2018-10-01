Yasak Elma 17.yeni bölüm fragman görüntüleri | Yasak Elma son 16.bölüm FOX TV izleme linki

Yasak Elma 17.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 16.son bölüm izleme linki erişime açıldı mı? Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Yasak Elma dizisi son bölüm tekrarını nasıl izleyebilirim? Yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? Fragman görüntüleri ne zaman yayınlanacak? soruların yanıtları ve yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen ve her Pazartesi akşamı Reyting sıralamalarında ilk 3 yada 4. sırada yerini alan Yasak Elma 16. bölümü ile bu hafta reytinglerde birinci olacak mı merak konusu oldu. Bomba etkisi yaratan tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Yasak Elma 16.son bölümünde Ender, Kemal’i Yıldız’a yakınlaştırmanın yollarını ararken aklına bir fikir gelir. Yıldız’ı her gün Kemal’i görmeye mecbur bırakacak bu planı harekete geçirmek için kolları sıvar. Olacaklardan habersiz olan Yıldız ise Defne’yle samimiyetini ilerletiyordur. Zeynep Alihan’ın buluşma yerine gelmemesinden sonra yıkılmıştır. Alihan kendini açıklamak istese de, Zeynep artık inanmaz. Zeynep’in Alihan’la ilgili duyduğu bir haber ise onu başka kararlar almak zorunda bırakacaktır. Başrollerini Onur Tuna, Sevda Erginci, Eda Ece, Şevval Sam ve Talat Bulut gibi usta isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisi Yasak Elma 17.yeni bölüm fragman görüntüleri ve 16.son bölüm detayları star.com.tr'de.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 16.BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Kemal’i Yıldız’a yakınlaştırmanın yollarını ararken aklına bir fikir gelir. Yıldız’ı her gün Kemal’i görmeye mecbur bırakacak bu planı harekete geçirmek için kolları sıvar. Olacaklardan habersiz olan Yıldız ise Defne’yle samimiyetini ilerletiyordur.



Zeynep Alihan’ın buluşma yerine gelmemesinden sonra yıkılmıştır. Alihan kendini açıklamak istese de, Zeynep artık inanmaz. Zeynep’in Alihan’la ilgili duyduğu bir haber ise onu başka kararlar almak zorunda bırakacaktır.



YASAK ELMA 16.YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

YASAK ELMA 15.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yasak Elma'nın 24 Eylül Pazartesi akşamı ekranlara gelen 15. bölümünde; Zeynep Alihan’dan uzak durmak istese de Alihan buna izin vermez. Zeynep’le konuşacak ve ondan bir şans daha isteyecektir. Bunu her zamanki gibi kendine özgü tarzıyla yaparak yine Zeynep’i şaşırtmayı başarır. Halit ve Yıldız’ın arası tam düzelmişken, Yıldız yeni bir skandala karışır ve evde yine gerginlik olur.

Ender, Yıldız ve Halit’i ayıramayacağına inanmaya başlayıp ümitsizliğe kapılmışken, evine gelen beklenmeyen misafirle bütün fikri değişir. Şans bu kez Ender’den yanadır.

YASAK ELMA 15.BÖLÜM 1.FRAGMANI

YASAK ELMA 15.BÖLÜM 2.FRAGMANI

YASAK ELMA 15.BÖLÜM 3.FRAGMANI

Ender Sinan'la olan ilişkisini saklamak için Zehra'yı ikna etti. Zehra kocası ile Ender'e inanıp onların planına uyar. Ender, Zehra ile giden kötü ilişkisini düzeltmeyi başarır, Zehra babası Halit ile barışır. Yeni bölümde Halit, Yıldız'ı balayına götürür ve boşanmanın eşiğinden dönerler. Ender, Sinan ve Zehra ile yemek yerken Halit ile Yıldız'ın balayına gittiğini öğrenir. Ender Zehra'yı kandırmayı tamamen başarmıştır. Ancak kardeşi Ender ile Sinan'ın ilişkisinden şüphelenmeye başlamıştır.

ALİHAN'IN VAZGEÇMEYE NİYETİ YOK

Alihan ile Zeynep karşı karşı gelirler. Alihan, Zeynep'in çalıştığı yeri satın alır ama Zeynep işten ayrılacağını söyler. Ancak Alihan'ın pes etmeye niyeti yoktur ve Zeynep'in kapısına dayanır. Yıldız'ın yorumu ise “Alihan'ın dilinde “seni seviyorum” demek, Zeynep'in çalıştığı iş yerini satın almak demek…” olur.

YILDIZ TEHLİKELİ SULARDA

Yıldız, Defne ile tanışır ancak Yıldız onu çok sevmiştir. Yıldız o kadar çok sever ki Defne'yi sık sık görüşmeye başlarlar. Defne, Yıldız'ın aklını karıştırır ve para bulabilmek için ona çok tehlikeli bir yol sunar.

ENDER SİNAN'DAN KURTULUYOR

Ender ile Sinan yeniden yakınlaşmaya başlar. Ender Sinan'ın yanına gider. İki aşık kozlarını paylaşmaya başlarlar. Ender Zehra ile evliliğinin hesabını sorar. Sinan yurt dışına kaçmayı teklif eder. Ender Sinan'ın teklifini kabul eder, ama bakışları soru işareti yaratır. Ender, Zehra'ya gidip Sinan'ın sevgilisi ise kaçma planları yaptığını söyler. Sinan'a gidip her şeyin farkındayım deyip ondan ayrıldığını açıklar. Ender Sinan'dan da kurtulmuştur.

Final sahnesinde Yıldız ile Halit evde Zeynep ile Alihan'I beraber uyurken yakalar.







YASAK ELMA OYUNCU KADROSU



ONUR TUNA KİMDİR?



Onur Tuna, 16 Temmuz 1988 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. Annesi tapu dairesinden emekli, babası matematik öğretmenidir. Bir abisi vardır. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı. Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir’de Üniversitede okurken 4 yıl profesyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. 2014 yılında başrolleri Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek’in paylaştığı “Bi Küçük Eylül Meselesi” adlı sinema filminde rol aldı. 23 Aralık 2014 tarihinde TRT ekranlarında yayınına başlayan ve ilk 9 bölümünün yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı Bir Osmanlı Polisiyesi olan “Filinta” adlı dizide Onur Tuna (Filinta Mustafa) karakterini canlandırırken; Mehmet Özgür (Kadı Gıyaseddin Hatemi), Damla Aslanalp “Lara Zaharyas”, Serhat Tutumluer (Boris Zaharyas), Naz Elmas (Azize), Yosi Mizrahi (Esad Paşa), Kayra Şenocak (Hasan), Bülent Alkış (Padişah) gibi isimler rol almıştır.



Alihan Taşdemir



İstanbul’un en gözde ve en yakışıklı bekarıdır. Gittiği her yerde dikkatleri üzerine toplar. Kadınlar etrafında pervanedir. Mükemmeliyetçidir, asla hata kabul etmez. İşince acımasızdır, ikinci bir şansı asla vermez. Hayatta değer verdiği ve güvendiği kişiler azdır. Acımasız görünmekten hoşlanır. İnsanların ondan çekinmesini ister.



SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?



3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul’da doğan Sevda Erginci, 15 yaşında itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. 1,5 yıl oyunculuk eğitimi alan Sevda Erginci'nin tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya'da çocuk tiyatrosunda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunu ile oldu.



Televizyon dünyasına 2012 yılında "Koyu Kırmızı" adlı dizide "Ayşe" karakterini canlandırarak adım atmıştır. Sevda Erginci bu dizide, Özgü Namal ve Ozan Güven gibi önemli isimlerle rol almıştır. 2012'de Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen'in başrollerini paylaştığı Osmanlı Devlet'inin son zamanlarını anlatan "Veda " adlı dizide Lamia karakterini canlandırmıştır. 2013 - 2014 yılları arasında yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı "Karagül" dizisinde Ayşe karakterini canlandırırken Ece Uslu, Saruhan Hünel, Şerif Sezer, Mesut Akusta, Özlem Conker, Mert Yazıcıoğlu, Bülent Polat ile birlikte rol aldı.



Zeynep Yılmaz



Yıldız’ın iki yaş küçük kız kardeşidir. Yıldız kadar gösterişli ve süslü değildir. Daha doğal, yaşının gerektirdiği gibi olan bir kızdır. Zeynep’te insanları etkilen şey karakteridir. Dürüst, çalışkan, akıllı, idealisttir. Haksızlığa gelemez. Karşısında patronu da olsa, ortada bir haksızlık varsa bunu söyler. Lafını esirgemez, korkmaz. Çok akıllı ve beceriklidir.



EDA ECE KİMDİR?



20 Haziran 1990 yılında İstanbul'da doğan Eda Ece, Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde okudu. 2011 yılında Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başlayan Eda Ece, "Beni Böyle Sev", "İlişki Durumu Karışık" tv dizilerinde, "Kızım İçin", "Kocan Kadar Konuş", "Kocan Kadar Konuş Diriliş", "Görümce", "Deli Dumrul" ve "Yol Arkadaşım" sinema filmlerinde rol aldı.



Yıldız Yılmaz



Gencecik yaşına rağmen hayatından sıkılmıştır. Ona göre mutluluğun anahtarı zengin bir koca bulup evlenmek ve lüks içinde bir hayat yaşamaktır. Sosyeteye ve lüks insanlara hayranlık duyar. Yıllar sonra Ender’in teklifiyle hayatının değişebileceğini anlayıp, aklını Halit’i tavlamak ve onun karısı olabilmek için kullanacaktır.







ŞEVVAL SAM KİMDİR?



Şevval Sam, 11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. Şehnaz Sam adında kendinden 2 yaş büyük ablası vardır. Anne babası o altı yaşındayken ayrılmışlar. İlk ve ortaokulu Etiler’deki Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda okudu. Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirdi.



Ender Argun



Sosyetik tanımının sözlükteki gerçek karşılığı ve tam bir cemiyet kadınıdır. Güzelliğinin doruğundayken de Halit Argun gibi çapkın, evli ve milyarder iş adamının yanına sekreter olarak girmeyi başarmıştır. Enerjisi, becerisi, çalışkanlığı ve kadınlığıyla da yıllardır hayalini kurduğu hayata Halit’ten hamile kalarak ve bunu bir süre gizleyerek kavuşmuştur. Paraya ve güce aşıktır.



TALAT BULUT KİMDİR?



23 Mart 1956 tarihinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır.



Halit Argun



Türkiye’nin en zengin adamlarından biridir. İyi, çalışkan ve saygın bir iş adamıdır. Tek sorunu çapkınlığıdır. Güzele, gençliğe çok meraklıdır. Yanında hep bakımlı ve güzel bir kadın görmeye alışmıştır. Evli olduğu kadınlara boşanırken tek kuruş vermeyen, mücevherleri bile kendi özel kasasında korumaya alan garantici biridir. Kadınların ilgisi olmadan yaşayamaz ve kadınlar tarafından ilgi görmek ve sevilmek ister.

DİZİNİN KONUSU



Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.,