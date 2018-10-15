Yasak Elma 19.yeni bölüm fragmanı yayında mı Yasak Elma son 18.bölüm FOX TV izle

Yasak Elma 19.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma dizisi 18.son bölüm izleme linki erişime açıldı mı? Yasak Elma oyuncu kadrosunda kimler var? Yasak Elma dizi konusu nedir? soruların yanıtları merak konusu oldu. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 18.son bölümünde; Alihan ve Zeynep’in ilişkilerinin herkesin içinde ifşa olmasının yankıları Yıldız ve Halit ilişkisinin dengelerini bozarken, Yıldız ve Kemal’in yakınlaşmasını sağlar. Zeynep düştüğü durumdan dolayı kendini suçlu hisseder. Artık bir karar vermesi gerektiğinin farkındadır. Ender, Halit’i geri kazandığına emindir. Defne, Halit tarafından önemsenmemesinin hırsını yaşayarak son hamlesini yapar ve Yıldız’ı Halit’in gözünde bitirir. Yapımılığını Med Yapım’ın ünstlendiği, başrollerini ise Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna,E da Ece ve Sevda Erginci’nin payalaştığı dizi Yasak Elma 19.yeni bölüm fragmanı ve Yasak Elma dizisi 18.son bölüm detayları star.com.tr'de.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 18. BÖLÜM ÖZETİ



Alihan ve Zeynep’in ilişkilerinin herkesin içinde ifşa olmasının yankıları Yıldız ve Halit ilişkisinin dengelerini bozarken, Yıldız ve Kemal’in yakınlaşmasını sağlar. Zeynep düştüğü durumdan dolayı kendini suçlu hisseder. Artık bir karar vermesi gerektiğinin farkındadır. Ender, Halit’i geri kazandığına emindir. Defne, Halit tarafından önemsenmemesinin hırsını yaşayarak son hamlesini yapar ve Yıldız’ı Halit’in gözünde bitirir.



YASAK ELMA 17.BÖLÜM ÖZETİ



Zeynep ani almış olduğu kararın gelgitlerini yaşıyordur. Alihan ise Zeynep’in hala kendini sevdiğine emindir. Yıldız ve Halit gerginliği giderek artarken bu gerginlik Ender’in lehine sonuçlanır. Kemal, adım adım Yıldız’a yaklaşmaktadır. Ender’in Alihan’ın şirketi için yaptığı tanıtım partisine Alihan’ın beklenmeyen hareketi damga vurur.

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU NE?



Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

YASAK ELMA 18. BÖLÜM FRAGMANLARI





Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA DİZİ OYUNCULARI KİMDİR?

Şevval Sam



Dizide Ender Argun karakterine hayat veren başarılı oyuncu oldukça hırslı bir karakteri canlandırmıştır. Şevval Sam, 11 Kasım 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Şarkıcı Leman Sam ve Selim Sam’ın 2. çocuğudur. Kendisinden 2 yaş büyük ablası vardır. Yalnızca oyunculuk yapmayan Şevval Sam, şarkıcı kimliği ile de büyük beğeni toplamıştır.



Talat Bulut



23 Mart 1956 yılında Kars’ta doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünü yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına adım atmıştır. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Dimitrov adlı oyunla ilk defa seyirci karşısına geçmiştir. Birçok başarılı filme ve diziye imza atmıştır.





Onur Tuna



16 Temmuz 1988 yılında Çanakkale’de doğmuştur. Seyirciyle buluşmasından önce 4 yıl mankenklik yapan genç youncu ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Ekranlara ‘Bi Küçük Eylül Meselesi’ adlı filmle giriş yapmıştır. Ardından ‘Filinta’ dizisiyle parlayan oyunculuğu ona Yasak Elma dizisinin kapılarını açmıştır.



Sevda Erginci

3 Ekim 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan genç oyuncu televizyon dünyasına ‘Koyu Kırmızı’ adlı dizi ile adım atmıştır. ‘Veda’ filminde Lamia karakterine hayat veren oyuncu daha sonra ‘Karagül’ dizisiyle oyunculuğuna devam etmiştir.



Eda Ece



20 Haziran 1990 yılında İstanbul’da doğan genç ve güzel oyuncu ‘Pis Yedili’ dizisi ile profesyonel oyunculuk hayatına başlamıştır. ‘Beni Böyle Sev’, ‘İlişki Durumu Karışık’, dizilerinde, ‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Kocan Kadar Konuş Diriliş’, ‘Görümce’, ‘Deli Dumrul’ ve ‘Yol Arkadaşım’ sinema filmlerinde rol almıştır. Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veriyor.



