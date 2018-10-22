Yasak Elma 20.yeni bölüm fragmanı Yasak Elma son 19.bölüm izle FOX TV’de! Sevilen dizi Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma izleyicisi yeni bölüm fragmanlarını takip ediyor. FOX TV’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma 19.bölümde heyecan zirvede yaşanacak. Yeni bölümde Defne’nin Yıldız’ın sırrını açıklaması Halit ve Yıldız evliliğinin ortasına bomba gibi düşer. Halit, Yıldız ile ilgili bir karar aşamasına gelmiştir. Halit’in kafasının karışıklığı Ender’in işine yarayacaktır. Yıldız ise boş durmayacak ve Halit’i geri kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Yasak Elma son bölümde Halit çok rahat hareketler sergiler. Yıldız'ı tüm gece boyunca aramaz. Üstüne bir de bir şey olsa bana haber verirdin der. Ayrıca Zeynep ile konuşmak istediğini söyler. Halit, Zeynep'e özel hayatının onu ilgilendirmediğini ama çok yakınındaki insanlar bu durumdan etkilendiği için söylenen sözler yüzünden böyle anılmaktan rahatsız olduğunu söyler. Ayrıca özel hayatına dikkat etmesini söyler. Zeynep özür dileyerek olanlardan yaşadığı rahatsızlığı dile getirir.

YASAK ELMA 19.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Defne’nin Yıldız’ın sırrını açıklaması Halit ve Yıldız evliliğinin ortasına bomba gibi düşer. Halit, Yıldız ile ilgili bir karar aşamasına gelmiştir. Halit’in kafasının karışıklığı Ender’in işine yarayacaktır. Yıldız ise boş durmayacak ve Halit’i geri kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Alihan ve Zeynep hayatlarını ayrı olarak geçirme çabasındadır. Alihan ise Zeynep’i unutmak için önemli bir karar alır.

YASAK ELMA 18. BÖLÜMDE NELER OLDU? SON BÖLÜM ÖZETİ…

Halit, Ender'i kıskanıp onunla bir gece geçirmiştir. Yıldız'ın hiçbir şeyden haberi yoktur. Yıldız, Halit'i ikna turlarına başlar ama Halit kafasının karışık olduğunu söyleyerek onu geçiştirir

Alihan ile Zeynep'in öpüşme olayı salonda buz kestirir. Zehra ile Ender tahmin edileceği gibi bu durumdan çok mutludur. Ender, Halit'in böyle şeylerden çok rahatsız olacağını söyler. Zeynep oradan çıkıp gider, Cem peşinden gider ama onu durduramaz. Alihan ile Cem karşı karşıya gelirler.

KEMAL YILDIZ'A YAKLAŞIYOR

Yıldız telaşla Zeynep'in peşinden gider. Kemal bu durumdan faydalanmayı ihmal etmez. Yıldız'ı arabaya alır ve Zeynep'e götürür. Yıldız eve geldiğinde Zeynep'i bulamaz. Kemal ‘merak etme onu bulacağız' diyerek Yıldız'ı sakinleştirmeye çalışır. Alihan da Zeynep'i bulamamıştır ama Yıldız Zeynep'in nereye gideceğini tahmin eder. Ve Yıldız, Zeynep'i bulur. İki kardeş sarılırlar. Yıldız, Zeynep ve Kemal beraber otururlar. Kemal eski günleri hatırlatır.

HALİT'TEN ZEYNEP’E UYARI

Halit çok rahat hareketler sergiler. Yıldız'ı tüm gece boyunca aramaz. Üstüne bir de bir şey olsa bana haber verirdin der. Ayrıca Zeynep ile konuşmak istediğini söyler. Halit, Zeynep'e özel hayatının onu ilgilendirmediğini ama çok yakınındaki insanlar bu durumdan etkilendiği için söylenen sözler yüzünden böyle anılmaktan rahatsız olduğunu söyler. Ayrıca özel hayatına dikkat etmesini söyler. Zeynep özür dileyerek olanlardan yaşadığı rahatsızlığı dile getirir.

ALİHAN İLE CEM KARŞI KARŞIYA

Alihan ile Cem karşı karşıya gelir. Cem ona duygularını açtığından neden Zeynep'e olan duygularından söz etmediğini sorgular. Cem bana dost gibi yaklaşıp, Zeynep'i nasıl kazanırım derdinde olduğunu söyler. Yani Cem'e göre Alihan'ın derdi Zeynep'e olan aşkı değil, başarı hırsıdır.

CEM ZEYNEP İLE KONUŞUYOR

Zeynep Alihan ile konuşuyor. Cem “neden seni üzerinin Alihan olduğunu söylemedi” der. Zeynep'ten orada yaşananları anlatmasını ister. Zeynep darmadağındır. Cem, Alihan'ın tüm hatayı üstlendiğini Zeynep'e söyler. Zeynep çok üzgündür ama Cem, onun için üzülmesini değil onu sevmesini istemektedir.

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA DİZİ OYUNCULARI KİMDİR?

Şevval Sam

Dizide Ender Argun karakterine hayat veren başarılı oyuncu oldukça hırslı bir karakteri canlandırmıştır. Şevval Sam, 11 Kasım 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Şarkıcı Leman Sam ve Selim Sam’ın 2. çocuğudur. Kendisinden 2 yaş büyük ablası vardır. Yalnızca oyunculuk yapmayan Şevval Sam, şarkıcı kimliği ile de büyük beğeni toplamıştır.

Talat Bulut

23 Mart 1956 yılında Kars’ta doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünü yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına adım atmıştır. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Dimitrov adlı oyunla ilk defa seyirci karşısına geçmiştir. Birçok başarılı filme ve diziye imza atmıştır.

Onur Tuna

16 Temmuz 1988 yılında Çanakkale’de doğmuştur. Seyirciyle buluşmasından önce 4 yıl mankenklik yapan genç youncu ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Ekranlara ‘Bi Küçük Eylül Meselesi’ adlı filmle giriş yapmıştır. Ardından ‘Filinta’ dizisiyle parlayan oyunculuğu ona Yasak Elma dizisinin kapılarını açmıştır.

Sevda Erginci

3 Ekim 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan genç oyuncu televizyon dünyasına ‘Koyu Kırmızı’ adlı dizi ile adım atmıştır. ‘Veda’ filminde Lamia karakterine hayat veren oyuncu daha sonra ‘Karagül’ dizisiyle oyunculuğuna devam etmiştir.

Eda Ece

20 Haziran 1990 yılında İstanbul’da doğan genç ve güzel oyuncu ‘Pis Yedili’ dizisi ile profesyonel oyunculuk hayatına başlamıştır. ‘Beni Böyle Sev’, ‘İlişki Durumu Karışık’, dizilerinde, ‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Kocan Kadar Konuş Diriliş’, ‘Görümce’, ‘Deli Dumrul’ ve ‘Yol Arkadaşım’ sinema filmlerinde rol almıştır. Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veriyor.