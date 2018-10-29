Yasak Elma 21.yeni bölüm fragmanı Yasak Elma son 20.bölüm izle FOX TV’de! Reyting rekorlarını zirveye taşıyan dizi Yasak Elma son bölümde heyecan doruktaydı! Sevilen dizi Yasak Elma her Pazartesi saat 20:00’da izleyicisini ekrana kilitliyor. Peki Yasak Elma 20.bölümde neler olacak? Yasak Elma 20. yeni bölüm 2. fragmanı FOX TV tarafından ekrana verildi. Yasak Elma’da Alihan Zeynep’i unutmak için önemli bir adım atar. Zeynep de bu adımdan çok kötü bir şekilde haberdar olur. Halit ile zor günler geçiren Yıldız, teselliyi Kemal de bulur. Yasak Elma 20. yeni bölüm fragmanında ise; Kemal, Yıldız'a açık açık onunla gelip gelmeyeceğini soruyor. Yasak Elma son bölümde Alihan ile Zeynep dönülmez bir yola girer. Zeynep bir kez daha Alihan'ı reddeder. Alihan ise elinde Zeynep'e aldığı yüzükle kalakalır. Alihan da artık vazgeçmeye karar verir. Artık bir çıkış olmadığını düşünür. Çünkü kimse için yapmadıklarını Zeynep için yapmıştır.

YASAK ELMA 20.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep, Hira ve Alihan’ı birlikte görmenin üzüntüsünü çekerken, Alihan’ı iş yerinde görmenin verdiği sıkıntıları da yaşıyordur. Hira’nın Alihan’ın odasını habersizce karıştırması sonucu ortaya çıkan yanlış anlama, Zeynep ve Alihan ilişkisini başka bir yere taşıyacaktır. Yıldız ise Halit ve Kemal arasında kalmıştır. Duyguları ve mantığı arasında bir karar vermek zorundadır.

YASAK ELMA 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Halit'i Defne'nin evinden yakalar. Ancak hesap sorarken hesap veren kişi konumuna düşer. Defne, Yıldız'ın Halit'ten para alabilmesi için onu mağazalarla anlaşma yapmaya yönelmişti. Şimdi de bu gerçeği Halit'e söyleyerek ondan nasıl para tırtıklandığını anlatıyor. Halit yazıklar olsun diyerek orayı terk ediyor ve Defne'ye de bir daha karşına çıkmamasını söylüyor. Yıldız koşarak Halit'in peşinden gidiyor. Kemal kapıda ne olduğunu anlamaz halde bekliyor ve Yıldız'ı oradan götürüyor. Defne hızını alamıyor ve bu rezilliği erkesin duyması için Ender'i arıyor. Yıldız eve gidince yaşadıklarını Halit'e anlatmaya çalışıyor. Tüm bunların Defne'inn başının altından çıktığını söylüyor. Halit ise onu dinlemiyor, valizini toplayıp evden çıkıyor. Kızlarına da seyahate gittiğini söylüyor. Arabasına binerken de Kemal'i gittiği yeri saklaması konusunda tembihliyor.

ALİHAN: BİTTİ

Alihan ile Zeynep dönülmez bir yola girer. Zeynep bir kez daha Alihan'ı reddeder. Alihan ise elinde Zeynep'e aldığı yüzükle kalakalır. Alihan da artık vazgeçmeye karar verir. Artık bir çıkış olmadığını düşünür. Çünkü kimse için yapmadıklarını Zeynep için yapmıştır.

Ender Yıldız'ın yaptıklarını Defne'den öğreniyor. Ender bu aklı Defne'nin verdiğini anlıyor. Ender, Defne'yi yerden yere vuruyor. Onun üzerinden bu olayı herkese yaymak istediğini anlıyor ve bu işin içine çekilmeyeceğini söylüyor.

ENDER HALİT'İN YERİNİ ÖĞRENİYOR

Yıldız ise Zeynep'e yaşadığı olayı çarpıtarak anlatıyor. Ender ise Kemal'den Halit'in yerini öğreniyor. Defne ile konuştuğunu ve olanlardan haberini olduğunu söylüyor. Toplantı için otelde olduğunu ve Halit'i içeri girerken gördüğü yalanını uyduruyor. Halit başta mesafeli davransa da Ender, Halit'i kandırmayı başarıyor. Halit ile Ender geceyi beraber geçiriyor. Ender'in ısrarlı tavırları sonrasında Halit düşünmek istediğini söyler.

ALİHAN MESAFEYİ KOYUYOR

Alihan, Cem' e artık Zeynep ile arasından bir şey olmayacağını söylüyor. Alihan, Zeynep'e karşı çok mesafeli davranıyor. Cem de Alihan'dan duyduklarını Zeynep'e anlatıyor. Zeynep şimdiden Alihan'ın bu kararlı tavrını kaldıramıyor. Düşman olmadıklarını söylese de Alihan arkadaş da olmadıklarını söylüyor.

HALİT ENDER'İ TERSLİYOR

Ender ikinci günde otelde Halit'e masa hazırlıyor. Romantik anlar yaşayacaklarını umut etse de Halit onu tersleyerek oradan gönderiyor. Ender evine gidiyor. Ama küplere binerek Halit'i kıskandırma girişimlerine başlıyor.

ZEYNEP'İ YIKAN MANZARA

Zeynep tüm duvarlarını yıkıp Alihan'a gidiyor ama kapıyı Hira açıyor. Alihan ile Hira'nın birlikte olduğunu anlayan Zeynep bir darbe daha alıyor.

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA DİZİ OYUNCULARI KİMDİR?

Şevval Sam

Dizide Ender Argun karakterine hayat veren başarılı oyuncu oldukça hırslı bir karakteri canlandırmıştır. Şevval Sam, 11 Kasım 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Şarkıcı Leman Sam ve Selim Sam’ın 2. çocuğudur. Kendisinden 2 yaş büyük ablası vardır. Yalnızca oyunculuk yapmayan Şevval Sam, şarkıcı kimliği ile de büyük beğeni toplamıştır.

Talat Bulut

23 Mart 1956 yılında Kars’ta doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünü yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına adım atmıştır. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Dimitrov adlı oyunla ilk defa seyirci karşısına geçmiştir. Birçok başarılı filme ve diziye imza atmıştır.

Onur Tuna

16 Temmuz 1988 yılında Çanakkale’de doğmuştur. Seyirciyle buluşmasından önce 4 yıl mankenklik yapan genç youncu ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Ekranlara ‘Bi Küçük Eylül Meselesi’ adlı filmle giriş yapmıştır. Ardından ‘Filinta’ dizisiyle parlayan oyunculuğu ona Yasak Elma dizisinin kapılarını açmıştır.

Sevda Erginci

3 Ekim 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan genç oyuncu televizyon dünyasına ‘Koyu Kırmızı’ adlı dizi ile adım atmıştır. ‘Veda’ filminde Lamia karakterine hayat veren oyuncu daha sonra ‘Karagül’ dizisiyle oyunculuğuna devam etmiştir.

Eda Ece

20 Haziran 1990 yılında İstanbul’da doğan genç ve güzel oyuncu ‘Pis Yedili’ dizisi ile profesyonel oyunculuk hayatına başlamıştır. ‘Beni Böyle Sev’, ‘İlişki Durumu Karışık’, dizilerinde, ‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Kocan Kadar Konuş Diriliş’, ‘Görümce’, ‘Deli Dumrul’ ve ‘Yol Arkadaşım’ sinema filmlerinde rol almıştır. Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veriyor.