Yasak Elma 29.yeni bölüm fragmanı Yasak Elma son 28.bölüm izle FOX TV’de! Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma fırtına gibi esmeye devam ediyor. Yasak Elma son bölümde neler olacak? Yasak Elma yeni bölümde neler oluyor? Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yasak Elma saat 20.00’da izleyicisiyle buluşuyor. Son bölümde Alihan’i Halit’e neden düşman olduğunu söylüyor. Zerrin yeğeninin babası için Alihan’ın söylediklerini kabul edemiyor. Bunun Ender’in çirkin bir iftirası olduğunu söylüyor. Alihan sonunda hepiniz benim haklı olduğumu anlayacaksınız dese de Zerrin onu evden kovuyor. Yasak Elma 28.bölümde Yıldız eve döndüğünde Halit’e son bir şans vererek onun düzelmesini bekler. Halit’in onu anlamayışı ve ilişkileri için çabalamaması Yıldız’ı radikal bir karar almaya iter. Şirketteki yılbaşı partisine gelen sürpriz konuk Alihan’ı rahatsız eder. Zeynep ise Alihan’ın uyarılarını dinlemeyecektir. Ender ise Taşdemir olmanın keyfini sürerken Alihan ve Halit’in arasındaki gerginliğin nedenini araştırmak ister. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

YASAK ELMA 28.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız eve döndüğünde Halit’e son bir şans vererek onun düzelmesini bekler. Halit’in onu anlamayışı ve ilişkileri için çabalamaması Yıldız’ı radikal bir karar almaya iter. Şirketteki yılbaşı partisine gelen sürpriz konuk Alihan’ı rahatsız eder. Zeynep ise Alihan’ın uyarılarını dinlemeyecektir. Ender ise Taşdemir olmanın keyfini sürerken Alihan ve Halit’in arasındaki gerginliğin nedenini araştırmak ister.

YASAK ELMA 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alihan tam Halit’i oyuna getirmişken, Halit ile işbirliği yapan Zerrin ve Zeynep ortaya çıkıyor. Ender de Alihan kadar şaşkın. Halit, Zeynep ile konuşarak onu eşbaşkan yapıyor. Amacı Alihan’ın canını yakmak. Zeynep Zerrin’i de şaşırarak bu teklifi kabul ediyor.

ALİHAN DAĞILIYOR

Ender ile Alihan evde olayın şokunu atlatmaya çalışıyorlar. Ender, Zerrin’e söyleniyor ve tarafını seçtiğini anlatıyor. Halit’n planı işe yaramış görünüyor. Çünkü Alihan yıkılıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

Zerrin, Halit ve Zeynep eve gidiyor. Haberleri alan Yıldız çok mutlu oluyor. Alihan üzülen ise sadece Lila oluyor. Zerrin kardeşinin bu yanlış evlilikten vazgeçmesini söylüyor. Zehra’nın derdi ise Zeynep’in eşbaşkan yapılması. Halit, Alihan’dan sonra Ender’i de hedef alıyor ve oğlunu onun hakkında dolduruyor.

Alihan’i Halit’e neden düşman olduğunu söylüyor. Zerrin yeğeninin babası için Alihan’ın söylediklerini kabul edemiyor. Bunun Ender’in çirkin bir iftirası olduğunu söylüyor. Alihan sonunda hepiniz benim haklı olduğumu anlayacaksınız dese de Zerrin onu evden kovuyor.

HALİT: GÖZÜNÜ DÖRT AÇ

Zeynep’e şirkette bir oda ayarlanıyor. Zerrin ona ev ve araba da tahsis edileceğini söylüyor. Ama Zeynep kendi evinde kalmak istiyor. Ve Zeynep şirkete gidiyor, odasına yerleşiyor. Halit onu ziyaret ederek gözünü dört açmasını öneriyor. O sırada Zerrin arayıp onu acilen eve çağırıyor.

HALİT, ALİHAN GERÇEĞİNİ İLE YÜZLEŞİYOR

Halit sakinleştirici bir konuşma yapıyor ama Zerrin bombayı patlatıyor. Alihan’ın Halit ile annesi arasında bir şeyler olduğuna dair imalarda bulunduğunu söylüyor. Halit’in ilk tepkisi ‘buna inandın mı oluyor’ Halit, Aliahn’ın ikinci adam olmayı kabul edemediğini ve onu yanına çekmeye çalıştığını söylüyor. Halit, Zerrin’in kafa karışıklığına kızıyor. Zerrin bu fikirlerin Ender’den geldiğini söylüyor. Halit bu olayın gizli kalmasını tembihliyor. Halit evden çıktığında yüzü düşüyor. Halit mezarlığa giderken Füsun’un başında ‘keşke yaşasaydın, bunları birlikte çözerdik’ diyor. Bir de Alihan’ın babasının mezarına bakara ‘affet beni eski dostum’ diyor.

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Yıldız’ın hayatı Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender’in amacı Halit’ten boşanma planına Yıldız’ı alet etmektir. Ender’in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit’in ortağı Alihan’ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Talat Bulut kimdir?

Halit Argun

Türkiye’nin en zengin adamlarından biridir. İyi, çalışkan ve saygın bir iş adamıdır. Tek sorunu çapkınlığıdır. Güzele, gençliğe çok meraklıdır. Yanında hep bakımlı ve güzel bir kadın görmeye alışmıştır. Evli olduğu kadınlara boşanırken tek kuruş vermeyen, mücevherleri bile kendi özel kasasında korumaya alan garantici biridir. Kadınların ilgisi olmadan yaşayamaz ve kadınlar tarafından ilgi görmek ve sevilmek ister.

Şevval Sam kimdir?

Ender Argun

Sosyetik tanımının sözlükteki gerçek karşılığı ve tam bir cemiyet kadınıdır. Güzelliğinin doruğundayken de Halit Argun gibi çapkın, evli ve milyarder iş adamının yanına sekreter olarak girmeyi başarmıştır. Enerjisi, becerisi, çalışkanlığı ve kadınlığıyla da yıllardır hayalini kurduğu hayata Halit’ten hamile kalarak ve bunu bir süre gizleyerek kavuşmuştur. Paraya ve güce aşıktır.

Onur Tuna kimdir?

Alihan Taşdemir

İstanbul’un en gözde ve en yakışıklı bekarıdır. Gittiği her yerde dikkatleri üzerine toplar. Kadınlar etrafında pervanedir. Mükemmeliyetçidir, asla hata kabul etmez. İşince acımasızdır, ikinci bir şansı asla vermez. Hayatta değer verdiği ve güvendiği kişiler azdır. Acımasız görünmekten hoşlanır. İnsanların ondan çekinmesini ister.

Eda Ece Kimdir?

Yıldız Yılmaz

Gencecik yaşına rağmen hayatından sıkılmıştır. Ona göre mutluluğun anahtarı zengin bir koca bulup evlenmek ve lüks içinde bir hayat yaşamaktır. Sosyeteye ve lüks insanlara hayranlık duyar. Yıllar sonra Ender’in teklifiyle hayatının değişebileceğini anlayıp, aklını Halit’i tavlamak ve onun karısı olabilmek için kullanacaktır.

Zehra Argun

Halit’in ilk eşinden olan kızıdır. Halit’in çocuklarının içinde en büyüğü ve çok iyi bir abladır. Her zaman babasının bütün eşlerini kıskanmıştır. Bugüne kadar hiç aşık olmamıştır, içten içe evde kalmış olduğuna inanır.

Şevval Sam - Ender Argun

Sosyetik tanımının sözlükteki gerçek karşılığı ve tam bir cemiyet kadınıdır. Güzelliğinin doruğundayken de Halit Argun gibi çapkın, evli ve milyarder iş adamının yanına sekreter olarak girmeyi başarmıştır. Enerjisi, becerisi, çalışkanlığı ve kadınlığıyla da yıllardır hayalini kurduğu hayata Halit’ten hamile kalarak ve bunu bir süre gizleyerek kavuşmuştur. Paraya ve güce aşıktır.

Eda Ece- Yıldız Yılmaz

Gencecik yaşına rağmen hayatından sıkılmıştır. Ona göre mutluluğun anahtarı zengin bir koca bulup evlenmek ve lüks içinde bir hayat yaşamaktır. Sosyeteye ve lüks insanlara hayranlık duyar. Yıllar sonra Ender’in teklifiyle hayatının değişebileceğini anlayıp, aklını Halit’i tavlamak ve onun karısı olabilmek için kullanacaktır.

Sevda Erginc- Zeynep Yılmaz

Yıldız’ın iki yaş küçük kız kardeşidir. Yıldız kadar gösterişli ve süslü değildir. Daha doğal, yaşının gerektirdiği gibi olan bir kızdır. Zeynep’te insanları etkilen şey karakteridir. Dürüst, çalışkan, akıllı, idealisttir. Haksızlığa gelemez. Karşısında patronu da olsa, ortada bir haksızlık varsa bunu söyler. Lafını esirgemez, korkmaz. Çok akıllı ve beceriklidir.

Onur Tuna - Alihan Taşdemir

İstanbul’un en gözde ve en yakışıklı bekarıdır. Gittiği her yerde dikkatleri üzerine toplar. Kadınlar etrafında pervanedir. Mükemmeliyetçidir, asla hata kabul etmez. İşince acımasızdır, ikinci bir şansı asla vermez. Hayatta değer verdiği ve güvendiği kişiler azdır. Acımasız görünmekten hoşlanır. İnsanların ondan çekinmesini ister.