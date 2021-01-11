11 Ocak 2021 Pazartesi 23:55 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 23:55

Yasak Elma 93. bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma 93. bölümde; Şahika ve Ender, Yıldız'ın annesi ile olan konuşmasının sen kaydını önemli bir gecede herkesin içinde yayınlar. Yıldız konuşmada annesine "Sen kendini sağlama almak istiyorsan Hasan Ali ile evlen" demektedir. Yıldız, bu olaydan sonra Çağatay'ın yüzüne nasıl bakacak? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 93.Bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti.

Yasak Elma 93. Bölüm Pazartesi akşamı FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma 93. son bölümde Ender ve Şahika, Çağatay'ın annesi ile bir olup Yıldız'ı bitirmeye karar verirler. Yapacakları hamleler Yıldız'ın hayatında kalıcı hasarlara yol açacaktır. Öte yandan Ender, Hasan Ali beye de alenen meydan okur. Aksiyonun hız kesmediği dizi Yasak Elma 93.bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

YASAK ELMA 93. BÖLÜM FULL İZLE

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 93. BÖLÜM ÖZETİ

Yasak Elma 93. bölümde; Şahika ve Ender işbirliği yaparak, herkesten intikam almaya karar verirler. Listenin birinci sırasındaki Hasan Ali’yi dize getirmek hiç de kolay değildir. Bu sebeple, onlara yardım edecek birini bulurlar. Yıldız ise Çağatay’la mutlu olmaya çalışırken Ender ve Şahika’nın gazabından kurtulamaz.

Ender ve Şahika bir olup, başta Yıldız olmak üzere herkesten intikam almaya karar verirler. İlk darbelerini ise Yıldız'a vuracaklardır.

Ender ve Şahika, Çağatay'ın annesi ile bir olup Yıldız'ı bitirmeye karar verirler. Yapacakları hamleler Yıldız'ın hayatında kalıcı hasarlara yol açacaktır. Öte yandan Ender, Hasan Ali beye de alenen meydan okur.

Yasak Elma 93. bölümde; Şahika ve Ender, Yıldız'ın annesi ile olan konuşmasının sen kaydını önemli bir gecede herkesin içinde yayınlar. Yıldız konuşmada annesine "Sen kendini sağlama almak istiyorsan Hasan Ali ile evlen" demektedir. Yıldız, bu olaydan sonra Çağatay'ın yüzüne nasıl bakacak?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yasak Elma son bölümde; Yıldız ve Çağatay’ın evlenmesi herkesin üstünde şok etkisi yaratırken, Ender ve Yıldız’a vurulacak derin darbe hiç beklemedikleri bir yerden gelecek ve hepsinin hayatında kalıcı hasarlara yol açacaktır.

Yasak Elma son bölümde Şahika'nın oyunu yüzünden hapse giren Ender ve Yıldız, aralarında anlaşarak suçu Şahika'nın üzerine attı.

Hapse giren Şahika, koğuşta Yıldız ve Ender'in saldırısına uğradı.

Öte yandan Hasan Ali Bey, Şahika ve Ender'i hapisten dışarı çıkarmak için bir şart sunuyor. Geçici olarak hisselerini kendisine devretmelerini istiyor.

Şahika çaresiz kalınca Ender'in kapısına dayandı. Gidecek bir yeri kalmadığını söyleyen Şahika, Ender'in yanına sığınır.