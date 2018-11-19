Yasak Elma dizisi 24.bölüm fragmanı yayında mı Yasak Elma son 23.bölüm FOX TV izleme linki

Yasak Elma dizisi 24.bölüm fragmanı yayınlandı mı Yasak Elma son 23.bölüm izleme linki oyuncu kadrosu ve konusu ile birlikte dizi izleyicileri tarafından merak edilen Yasak Elma dizisi izle ilgili tüm detaylar star.com.tr'de. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 23.son bölümünde bu hafta; Alihan’ın uçağının kaybolması herkesi, en çok da Zeynep’i perişan eder. Bütün umutların tükenmesi artık an meselesidir. Zeynep Alihan’ın olmadığı bir hayatı nasıl yaşayacağını düşünür. Yıldız ise Halit’e oynadığı oyunun gerçek çıkmasının şaşkınlığını üstünden kolayca atar ve gücün artık kendisinde olduğunu herkese göstermeye çalışır. Pazartesi günleri FOX’ta izleyiciyle buluşan ve başladığı günden beri büyük beğeni toplayan “Yasak Elma” dizisine sürpriz bir isim daha katıldı. Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma’’ kadrosuna başarılı oyuncu Zeynep Bastık dahil oldu. İşte Yasak Elma dizisi 24.bölüm fragmanı ve 23.son bölümde yaşananlar..



Zeynep Bastık 19 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak olan dizinin 23. bölümünden itibaren “İrem” karakterine hayat verecek.



İrem, Yıldız (Eda Ece) ve Zeynep’in (Sevda Erginci) kuzeni, Taksim’de rock barda solistlik yapan bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak.

YASAK ELMA 23.BÖLÜM ÖZETİ

Yasak Elma 23.bölümünde bu hafta; Alihan’ın uçağının kaybolması herkesi, en çok da Zeynep’i perişan eder. Bütün umutların tükenmesi artık an meselesidir. Zeynep Alihan’ın olmadığı bir hayatı nasıl yaşayacağını düşünür. Yıldız ise Halit’e oynadığı oyunun gerçek çıkmasının şaşkınlığını üstünden kolayca atar ve gücün artık kendisinde olduğunu herkese göstermeye çalışır.

YASAK ELMA 22.SON BÖLÜM ÖZETİ

Yasak Elma 22.son bölümünde geçtiğimiz hafta; Alihan ve Zeynep sonunda mutluluklarını doyasıya yaşama şansı yakalamışlarken, Hira’nın dengesizlikleri ve Zerrin’in verdiği tepkilerle uğraşmak zorunda kalırlar. Ender, Yıldız’ın hamile olmasıyla yıkılır. Halit’le yakaladığı şansı tamamen kaybetmek üzeredir. Yıldız ise evliliğinin bitmemesi için çok riskli bir oyun oynuyordur.

YASAK ELMA 23.BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 23.BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA OYUNCULARI

Talat Bulut kimdir?

Halit Argun Talat Bulut

Talat Bulut

Halit Argun



Türkiye’nin en zengin adamlarından biridir. İyi, çalışkan ve saygın bir iş adamıdır. Tek sorunu çapkınlığıdır. Güzele, gençliğe çok meraklıdır. Yanında hep bakımlı ve güzel bir kadın görmeye alışmıştır. Evli olduğu kadınlara boşanırken tek kuruş vermeyen, mücevherleri bile kendi özel kasasında korumaya alan garantici biridir. Kadınların ilgisi olmadan yaşayamaz ve kadınlar tarafından ilgi görmek ve sevilmek ister.



Talat Bulut Kimdir?



Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Talat Bulut, 23 Mart 1956 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dir.



Talat Bulut'un Oynadigi Diziler



Yasak Elma / Halit / 2018

Göç Zamanı / Yılmaz / 2015

Göç / Yılmaz / 2012

Kasaba / Mümtaz / 2009

Annem / Musa / 2007-2008

Saklambaç / Coşkun / 2005

Aşk Olsun / Timur / 2003



Talat Bulut'un Oynadigi Filmler



Vezir Parmağı / 2016

Mucize / Mahir / 2014

Mutluluk / İrfan / 2007

Melekler Evi / Ahmet / 2000

Abuzer Kadayıf / Abdo / 2000

Cemile / 1996

Manisa Tarzanı / Ahmet Bedevi / 1994

Herşeye Rağmen / Hasan / 1988

Buralı Olmayan Biri / 1988

Kurtar Beni / Salih / 1987

Yunus Emre / Yunus Emre / 1986

Yapayanlız / 1986

Su / Merdan / 1986

Son Urfalı / Şehmuz / 1986

Prenses / Talat / 1986

Kuyucaklı Yusuf / Yusuf / 1985

Kurbğgalar / Ali / 1985

Karanfilli Naciye / Tarık / 1984

Firar / Mahmut / 1984

Fidan / Engin / 1984

Derman / Tahsin / 1983

Çayda Çıra / Yusuf / 1982

Yaşamak Seninle Güzel / Aydın / 1982

Göl / Hasan / 1982

Yılani Öldürseler / Ali / 1981

Takas / 1980

Beni Böyle Sev / Murat / 1980

Hazal / 1979

Onur Tuna kimdir?



Alihan Taşdemir Onur Tuna

Onur Tuna

Alihan Taşdemir



İstanbul’un en gözde ve en yakışıklı bekarıdır. Gittiği her yerde dikkatleri üzerine toplar. Kadınlar etrafında pervanedir. Mükemmeliyetçidir, asla hata kabul etmez. İşinde acımasızdır, ikinci bir şansı asla vermez. Hayatta değer verdiği ve güvendiği kişiler azdır. Acımasız görünmekten hoşlanır. İnsanların ondan çekinmesini ister.



Onur Tuna Kimdir?



Onur Tuna, 16 Temmuz 1988 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi Iktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Konservatuvar'ında Sanat Müziği ses eğitimi de almıştır. Gitar çalmasını bilen Onur Tuna’nın "Acın Verdi" ve "Tıpkı Sen" şarkıları dışında 70'e yakın şarkısı vardır. 1,95 boyunda olan Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynamıştır. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başlayan Tuna, İzmir’de üniversite okurken 4 yıl profosyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül’ün yazdığı 2011 yılında yayınlanan “Hayat Devam Ediyor” adlı dizide Sıraç Bakırcı karakterini canlandırdı. 2014 yılında başrolleri Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek’in paylaştığı “Bir Küçük Eylül Meselesi” adlı sinema filminde rol aldı. 23 Aralık 2014 tarihinde yayınına başlayan Bir Osmanlı Polisiyesi olan “Filinta” adlı dizide "Filinta Mustafa" karakterini canlandırmıştır.



Onur Tuna'nın Oynadığı Diziler



Yasak Elma / Alihan / 2018

Cesur Yürek / Ömer / 2016

Filinta "Bin Yılın Şafağında" / Mustafa / 2015

Filinta " Bir Osmanlı Polisiyesi" / Mustafa / 2014

Hayat Devam Ediyor / Sıraç / 2011-2012



Onur Tuna'nın Oynadığı Filmler



Bir Küçük Eylül Meselesi / Atıl / 2014



Şevval Sam kimdir?



Ender Argun Şevval Sam

Şevval Sam

Ender Argun



Sosyetik tanımının sözlükteki gerçek karşılığı ve tam bir cemiyet kadınıdır. Güzelliğinin doruğundayken de Halit Argun gibi çapkın, evli ve milyarder iş adamının yanına sekreter olarak girmeyi başarmıştır. Enerjisi, becerisi, çalışkanlığı ve kadınlığıyla da yıllardır hayalini kurduğu hayata Halit’ten hamile kalarak ve bunu bir süre gizleyerek kavuşmuştur. Paraya ve güce aşıktır.





Şevval Sam Kimdir?





11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. İlk ve ortaokulu Etiler’deki Hasan Ali Yücel İlkögretim Okulu'nda okumuştur. Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmustur. Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirmiştir. 1993 – 1998 yilları arasında oynayan "Süper Baba" adlı dizideki rolüyle büyük beğeni toplamıştır. Şevval Sam 2006 yılında yayınladığı "Sek" adlı stüdyo albümüyle müzik kariyerine adım attı. 2007 yılında "Istanbul's Secrets" adlı 2. albümünü, 2008 yılında "Karadeniz" adlı 3. stüdyo albümünü çıkarmıştır. Sam, 2010 senesinde 70'lerin arabesk sarkılarını kendine has tarzıyla, yorumladığı "Has Arabesk" albümünü çıkardı. Arabesk müziğinin karakterine uygun olarak hiçbir elektronik enstrümanın kullanılmadığı albümde, Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'a, Gülden Karaböcek'ten, Esengül ve Müslüm Gürses'e kadar dönemin ikon haline gelmiş arabesk sanatçılarının, arabesk tarihinde iz bırakmış, şarkılarına yer verilir. Birçok dizide rol alan Şevval Sam, ayrıca reklam filmlerinde de rol aldı.







Şevval Sam'ın Oynadığı Diziler



Yasak Elma / Ender / 2018

Bodrum Masalı / Yıldız / 2016

Kara Kutu / Adalet / 2015

Acayip Hikayeler / 2012

Yalan Dünya / 2011

Derman / Derman / 2008

Yaşanmış Şehir Hikayeleri / Ece / 2006

Çocuğun Var Derdin Var / Zeynep / 2004

Müjgan Bey / Müjgan / 2004

Yıldızların Altında / Türkan / 2002

Karaoğlan / 2002

Gülbeyaz / Gülbeyaz / 2002

Aşkın Dağlarda Gezer / Kajal / 1999

Feride / Feride / 1996

Süper Baba / Deniz / 1993

Şevval Sam'ın Oynadığı Filmler



Black Horse Memories / 2015

Yüreğine Sor / 2009

Siyah Beyaz / Ayten / 2009

Yaşamın Kıyısında / 2007

Martılar ve Istanbul / Pınar / 2000