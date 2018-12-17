Yasak Elma dizisi 28.yeni bölüm fragmanı yayında mı FOX TV Yasak Elma son 27.bölüm izleme linki
Yasak Elma 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Yasak Elma dizisi 27.son bölüm izleme linki Yasak Elma dizi oyuncusu ve kadrosu ile birlikte merak edilen tüm detaylar ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Dizi izleyicilerin heyecanla beklediği Yasak Elma 27.son bölümün ekrana gelmesiyle birlikte yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. FOX ekranların reyting birinciliğine aday Yasak Elma dizisi yeni haftayla birlikte 17 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Yasak Elma 27.son bölümünde bu hafta; Halit’in beklenmeyen hamlesiyle Alihan amacına ulaşmak için uğraşmak zorunda olacağını anlar. Zeynep ise yeni yetkileriyle iş yerine dönüş yapar. Alihan, Zerrin’e Halit’in tarafında durmasının hesabını sorar. Evdeki gerginliğin artmasıyla birlikte Halit’in kabalıklarının dozu da artıyordur. Yıldız’ın evliliğiyle ilgili kafasındaki soru işaretleri giderek artar, kendini dinlemek için uzaklaşmak ister. Gerilim aşk ve tutku dolu sahneleriyle büyük ilgiyle izlenen Yasak Elma 28.yeni bölüm fragmanı ve 27.son bölümde yaşanan son dakika gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.
Yasak Elma 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Yasak Elma dizisi 27.son bölüm izleme linki Yasak Elma dizi oyuncusu ve kadrosu ile birlikte merak edilen tüm detaylar ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Dizi izleyicilerin heyecanla beklediği Yasak Elma 27.son bölümün ekrana gelmesiyle birlikte yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. FOX ekranların reyting birinciliğine aday Yasak Elma dizisi yeni haftayla birlikte 17 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Yasak Elma 27.son bölümünde bu hafta; Halit’in beklenmeyen hamlesiyle Alihan amacına ulaşmak için uğraşmak zorunda olacağını anlar. Zeynep ise yeni yetkileriyle iş yerine dönüş yapar. Alihan, Zerrin’e Halit’in tarafında durmasının hesabını sorar. Evdeki gerginliğin artmasıyla birlikte Halit’in kabalıklarının dozu da artıyordur. Yıldız’ın evliliğiyle ilgili kafasındaki soru işaretleri giderek artar, kendini dinlemek için uzaklaşmak ister. Gerilim aşk ve tutku dolu sahneleriyle büyük ilgiyle izlenen Yasak Elma 28.yeni bölüm fragmanı ve 27.son bölümde yaşanan son dakika gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.
YASAK ELMA 28.BÖLÜM FRAGMANI
Yasak Elma 28.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri ve yeni gelişmeler FOX TV'de yayına gelmesiyle birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.
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YASAK ELMA 27.BÖLÜM ÖZETİ
Yasak Elma 27.bölümünde bu hafta; Halit’in beklenmeyen hamlesiyle Alihan amacına ulaşmak için uğraşmak zorunda olacağını anlar. Zeynep ise yeni yetkileriyle iş yerine dönüş yapar. Alihan, Zerrin’e Halit’in tarafında durmasının hesabını sorar. Evdeki gerginliğin artmasıyla birlikte Halit’in kabalıklarının dozu da artıyordur. Yıldız’ın evliliğiyle ilgili kafasındaki soru işaretleri giderek artar, kendini dinlemek için uzaklaşmak ister.
YASAK ELMA 27.BÖLÜM FRAGMANI
YASAK ELMA 26.SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Yasak Elma 26.son bölümünde geçtiğimiz hafta; Alihan ve Ender’in evlenmesi bomba etkisi yaratır. Herkes bu evliliğin nasıl olduğunu merak ederken, Zerrin’in kalbi olanlara dayanmaz. Zeynep Alihan’ı tamamen hayatından çıkarmaya kararlıdır ve açıklamalarını dinlemez.
YASAK ELMA SON BÖLÜM FOX CANLI TV İZLE
Ender, sonunda istediği intikamı almıştır. Sırada şirketi ele geçirmek vardır. Ender ve Alihan, Halit’in elindeki kozu bilmeden zafere koştuklarını zannederler.
YASAK ELMA KONUSU NEDİR?
Yıldız’ın hayatı Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender’in amacı Halit’ten boşanma planına Yıldız’ı alet etmektir. Ender’in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit’in ortağı Alihan’ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…
Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.
Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.
“Yasak Elma” ikinci bölümü ile 26 Mart Pazartesi 20.00’de FOX’ta!
YASAK ELMA OYUNCULARI
Talat Bulut kimdir?
Halit Argun
Türkiye’nin en zengin adamlarından biridir. İyi, çalışkan ve saygın bir iş adamıdır. Tek sorunu çapkınlığıdır. Güzele, gençliğe çok meraklıdır. Yanında hep bakımlı ve güzel bir kadın görmeye alışmıştır. Evli olduğu kadınlara boşanırken tek kuruş vermeyen, mücevherleri bile kendi özel kasasında korumaya alan garantici biridir. Kadınların ilgisi olmadan yaşayamaz ve kadınlar tarafından ilgi görmek ve sevilmek ister.
Şevval Sam kimdir?
Ender Argun
Sosyetik tanımının sözlükteki gerçek karşılığı ve tam bir cemiyet kadınıdır. Güzelliğinin doruğundayken de Halit Argun gibi çapkın, evli ve milyarder iş adamının yanına sekreter olarak girmeyi başarmıştır. Enerjisi, becerisi, çalışkanlığı ve kadınlığıyla da yıllardır hayalini kurduğu hayata Halit’ten hamile kalarak ve bunu bir süre gizleyerek kavuşmuştur. Paraya ve güce aşıktır.
Onur Tuna kimdir?
Alihan Taşdemir
İstanbul’un en gözde ve en yakışıklı bekarıdır. Gittiği her yerde dikkatleri üzerine toplar. Kadınlar etrafında pervanedir. Mükemmeliyetçidir, asla hata kabul etmez. İşince acımasızdır, ikinci bir şansı asla vermez. Hayatta değer verdiği ve güvendiği kişiler azdır. Acımasız görünmekten hoşlanır. İnsanların ondan çekinmesini ister.
Eda Ece Kimdir?
Yıldız Yılmaz
Gencecik yaşına rağmen hayatından sıkılmıştır. Ona göre mutluluğun anahtarı zengin bir koca bulup evlenmek ve lüks içinde bir hayat yaşamaktır. Sosyeteye ve lüks insanlara hayranlık duyar. Yıllar sonra Ender’in teklifiyle hayatının değişebileceğini anlayıp, aklını Halit’i tavlamak ve onun karısı olabilmek için kullanacaktır.
Şafak Pekdemir kimdir?
Zehra Argun
Halit’in ilk eşinden olan kızıdır. Halit’in çocuklarının içinde en büyüğü ve çok iyi bir abladır. Her zaman babasının bütün eşlerini kıskanmıştır. Bugüne kadar hiç aşık olmamıştır, içten içe evde kalmış olduğuna inanır.
Şevval Sam - Ender Argun
Sosyetik tanımının sözlükteki gerçek karşılığı ve tam bir cemiyet kadınıdır. Güzelliğinin doruğundayken de Halit Argun gibi çapkın, evli ve milyarder iş adamının yanına sekreter olarak girmeyi başarmıştır. Enerjisi, becerisi, çalışkanlığı ve kadınlığıyla da yıllardır hayalini kurduğu hayata Halit’ten hamile kalarak ve bunu bir süre gizleyerek kavuşmuştur. Paraya ve güce aşıktır.
Eda Ece- Yıldız Yılmaz
Gencecik yaşına rağmen hayatından sıkılmıştır. Ona göre mutluluğun anahtarı zengin bir koca bulup evlenmek ve lüks içinde bir hayat yaşamaktır. Sosyeteye ve lüks insanlara hayranlık duyar. Yıllar sonra Ender’in teklifiyle hayatının değişebileceğini anlayıp, aklını Halit’i tavlamak ve onun karısı olabilmek için kullanacaktır.
Sevda Erginc- Zeynep Yılmaz
Yıldız’ın iki yaş küçük kız kardeşidir. Yıldız kadar gösterişli ve süslü değildir. Daha doğal, yaşının gerektirdiği gibi olan bir kızdır. Zeynep’te insanları etkilen şey karakteridir. Dürüst, çalışkan, akıllı, idealisttir. Haksızlığa gelemez. Karşısında patronu da olsa, ortada bir haksızlık varsa bunu söyler. Lafını esirgemez, korkmaz. Çok akıllı ve beceriklidir.
Onur Tuna - Alihan Taşdemir
İstanbul’un en gözde ve en yakışıklı bekarıdır. Gittiği her yerde dikkatleri üzerine toplar. Kadınlar etrafında pervanedir. Mükemmeliyetçidir, asla hata kabul etmez. İşince acımasızdır, ikinci bir şansı asla vermez. Hayatta değer verdiği ve güvendiği kişiler azdır. Acımasız görünmekten hoşlanır. İnsanların ondan çekinmesini ister.
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