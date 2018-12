Yasak Elma dizisi 28.yeni bölüm fragmanı yayında mı FOX TV Yasak Elma son 27.bölüm izleme linki

Yasak Elma 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Yasak Elma dizisi 27.son bölüm izleme linki Yasak Elma dizi oyuncusu ve kadrosu ile birlikte merak edilen tüm detaylar ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Dizi izleyicilerin heyecanla beklediği Yasak Elma 27.son bölümün ekrana gelmesiyle birlikte yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. FOX ekranların reyting birinciliğine aday Yasak Elma dizisi yeni haftayla birlikte 17 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Yasak Elma 27.son bölümünde bu hafta; Halit’in beklenmeyen hamlesiyle Alihan amacına ulaşmak için uğraşmak zorunda olacağını anlar. Zeynep ise yeni yetkileriyle iş yerine dönüş yapar. Alihan, Zerrin’e Halit’in tarafında durmasının hesabını sorar. Evdeki gerginliğin artmasıyla birlikte Halit’in kabalıklarının dozu da artıyordur. Yıldız’ın evliliğiyle ilgili kafasındaki soru işaretleri giderek artar, kendini dinlemek için uzaklaşmak ister. Gerilim aşk ve tutku dolu sahneleriyle büyük ilgiyle izlenen Yasak Elma 28.yeni bölüm fragmanı ve 27.son bölümde yaşanan son dakika gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

YASAK ELMA 28.BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 28.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri ve yeni gelişmeler FOX TV'de yayına gelmesiyle birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.

YASAK ELMA 27.BÖLÜM ÖZETİ

Yasak Elma 27.bölümünde bu hafta; Halit’in beklenmeyen hamlesiyle Alihan amacına ulaşmak için uğraşmak zorunda olacağını anlar. Zeynep ise yeni yetkileriyle iş yerine dönüş yapar. Alihan, Zerrin’e Halit’in tarafında durmasının hesabını sorar. Evdeki gerginliğin artmasıyla birlikte Halit’in kabalıklarının dozu da artıyordur. Yıldız’ın evliliğiyle ilgili kafasındaki soru işaretleri giderek artar, kendini dinlemek için uzaklaşmak ister.

YASAK ELMA 27.BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 26.SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Yasak Elma 26.son bölümünde geçtiğimiz hafta; Alihan ve Ender’in evlenmesi bomba etkisi yaratır. Herkes bu evliliğin nasıl olduğunu merak ederken, Zerrin’in kalbi olanlara dayanmaz. Zeynep Alihan’ı tamamen hayatından çıkarmaya kararlıdır ve açıklamalarını dinlemez.

Ender, sonunda istediği intikamı almıştır. Sırada şirketi ele geçirmek vardır. Ender ve Alihan, Halit’in elindeki kozu bilmeden zafere koştuklarını zannederler.