Yasak Elma dizisi izle 22.yeni bölüm fragmanı yayında mı Yasak Elma son 21.bölüm FOX TV izleme linki

Yasak Elma 22.yeni bölüm fragmanı yayına ne zaman girecek Yasak Elma son 21.bölüm FOX TV izleme linki dizi oyuncu kadrosu ve hikayesi ile ilgili merak edilenler haberimizde. Pazartesi günleri FOX’ta izleyiciyle buluşan ve başladığı günden beri büyük beğeni toplayan “Yasak Elma” dizisinin bu haftaki bölümünde Alihan ve Zeynep sonunda hak ettikleri mutluluğu yaşamaya ve ayrıyken kaybettikleri zamanı telafi etmeye karar verirler. Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma’’ parti sahnelerinde, sosyetenin kıymetli isimleri ile çalışması dikkat çekti. Bu bölümde Halit, Yıldız’ın tüm gerçeğini öğrenmiş ve deliye dönmüştür. Yıldız artık hem Halit’i, hem de Kemal’i kaybetmiştir. Ender artık kazandığına emindir. Yıldız’ın ise yenilgiyi kabul etmeye hiç niyeti yoktur. Yasak Elma 22.yeni bölüm fragmanı ve 21.son bölüm detayları star.com.tr'de

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 21.BÖLÜM ÖZETİ

Yasak Elma dizisinde bu hafta; Alihan ve Zeynep sonunda hak ettikleri mutluluğu yaşamaya ve ayrıyken kaybettikleri zamanı telafi etmeye karar verirler. Halit, Yıldız’ın tüm gerçeğini öğrenmiş ve deliye dönmüştür. Yıldız artık hem Halit’i, hem de Kemal’i kaybetmiştir. Ender artık kazandığına emindir. Yıldız’ın ise yenilgiyi kabul etmeye hiç niyeti yoktur.

Halit’le yeniden birlikte olan Ender, o uyurken birlikte bir fotoğraflarını çekip Yıldız’a gönderecek.



Bir süredir Halit’i elde etmek için uğraşan Ender, bu kez Yıldız’ı şoka sokacak o fotoğrafı yollayarak entrika sınırlarını aşacak.





Adeta ahlaksız bir yol seçen Ender’in ‘bu kadarı da fazla’ dedirten hareketine sosyal medyadan da yorum yağıyor.



Artık iyice kendinden nefret ettiren Ender, son kozunu da oynayacak.

Yıldız ise fotoğrafı görür görmez Ender ve Halit’in yanına gidiyor. Halit’ten hesap soracak olan Yıldız’ın nasıl bir karar vereceği ise şimdiden merak konusu.

YASAK ELMA 21.BÖLÜM FRAGMANI







YASAK ELMA 20.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yasak Elma 20.son bölümünde; Zeynep, Hira ve Alihan’ı birlikte görmenin üzüntüsünü çekerken, Alihan’ı iş yerinde görmenin verdiği sıkıntıları da yaşıyordur. Hira’nın Alihan’ın odasını habersizce karıştırması sonucu ortaya çıkan yanlış anlama, Zeynep ve Alihan ilişkisini başka bir yere taşıyacaktır. Yıldız ise Halit ve Kemal arasında kalmıştır. Duyguları ve mantığı arasında bir karar vermek zorundadır.

Yasak Elma’nın Yılmaz kardeşleri Yıldız ve Zeynep’in ilişki durumları gittikçe çıkmaza giriyor.

Yıldız’ın hayatında neler oluyor?



Eski eşi Kemal’in bir anda çıkagelmesiyle aklı oldukça karışan Yıldız zaman zaman Kemal’e karşı karşı olan duygularına yenik düştü.



Yıldız’ın kendisiyle birlikte olmasını isteyen Kemal ise bir yandan Ender’le iş birliği yapıp bir yandan da gerçek kimliğiyle Halit’in karşısına çıkarak herkesi şaşırtmayı başardı. Yıldız, zenginliği ve gücü seçip Halit’ten ayrılamayacağına karar verdi. Halit’in yeni yatırımcısı olarak ortaya çıkan Kemal’in artık çok zengin olması Yıldız’ın kararını etkileyecek mi dersiniz? Halit, Ender, Yıldız ve Kemal cephesi oldukça karışacak gibi duruyor!



Zeynep’in hayatında neler oluyor?



Alihan’a karşı hislerini artık bastırmak isteyen Zeynep de tıpkı Yıldız gibi zaman zaman duygularına yenik düştü.



Ne Cem’in Zeynep’e olan karşılıksız sevgisi ne de Zeynep’in Alihan’a olan aşkı… Zeynep her iki durumda da acı çeken taraf oluyor. Alihan’a ne zaman bir şans verse üzülen taraf olduğunu düşünen Zeynep kendini Alihan’dan geri çekmek için her şeyi yapıyor.



Zeynep’e kararı kesin olarak giden Alihan ise aldığı olumsuz cevapla bir anda kendini Hira’yla adını koyamadığı bir ilişkinin içinde buldu. Diğer yanda da Zeynep’le arkadaşlığını sürdüren ve Alihan – Zeynep ilişkisinden hiç haberi olmayan Hira… Alihan’ın Zeynep için aldığı ve sakladığı yüzükleri bulan Hira öfkesiyle ortalığı yıktı geçti!





Hira’yla olan kısa ilişkisi de biten Alihan kararını verdi ve Zeynep için çok önceden aldığı yüzüğü ona vermek için karşısına çıktı!



Zeynep ve Yıldız’ın hayatlarında olup biteni heyecanla izlemeye devam ediyoruz, sizce ilerde neler olacak?

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU NE?



Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.



Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

YASAK ELMA OYUNCU KARAKTERLERİ

Onur Tuna (Alihan Taşdemir)

İstanbul’un en gözde ve en yakışıklı bekarıdır. Gittiği her yerde dikkatleri üzerine toplar. Kadınlar etrafında pervanedir. Mükemmeliyetçidir, asla hata kabul etmez. İşince acımasızdır, ikinci bir şansı asla vermez. Hayatta değer verdiği ve güvendiği kişiler azdır. Acımasız görünmekten hoşlanır. İnsanların ondan çekinmesini ister.

Eda Ece (Yıldız Yılmaz)

Gencecik yaşına rağmen hayatından sıkılmıştır. Ona göre mutluluğun anahtarı zengin bir koca bulup evlenmek ve lüks içinde bir hayat yaşamaktır. Sosyeteye ve lüks insanlara hayranlık duyar. Yıllar sonra Ender’in teklifiyle hayatının değişebileceğini anlayıp, aklını Halit’i tavlamak ve onun karısı olabilmek için kullanacaktır.

Şevval Sam (Ender Argun)

Sosyetik tanımının sözlükteki gerçek karşılığı ve tam bir cemiyet kadınıdır. Güzelliğinin doruğundayken de Halit Argun gibi çapkın, evli ve milyarder iş adamının yanına sekreter olarak girmeyi başarmıştır. Enerjisi, becerisi, çalışkanlığı ve kadınlığıyla da yıllardır hayalini kurduğu hayata Halit’ten hamile kalarak ve bunu bir süre gizleyerek kavuşmuştur. Paraya ve güce aşıktır.

Talat Bulut (Halit Argun)

Türkiye’nin en zengin adamlarından biridir. İyi, çalışkan ve saygın bir iş adamıdır. Tek sorunu çapkınlığıdır. Güzele, gençliğe çok meraklıdır. Yanında hep bakımlı ve güzel bir kadın görmeye alışmıştır. Evli olduğu kadınlara boşanırken tek kuruş vermeyen, mücevherleri bile kendi özel kasasında korumaya alan garantici biridir. Kadınların ilgisi olmadan yaşayamaz ve kadınlar tarafından ilgi görmek ve sevilmek ister.