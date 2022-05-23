Yasak Elma 143. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 143.son bölümde Ekin ve Çağatay'ın Doğan için yaptığı plan suya düşünce, başka yollar aramaya başlarlar. Ekin ve Çağatay, Doğan'ı alt edebilecek mi? Peki son bölümde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 143.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 143. bölüm full izle FOX Tv!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma son bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 143. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 143. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Yasak Elma 143. son bölümde Ekin ve Çağatay'ın Doğan için yaptığı plan suya düşünce, başka yollar aramaya başlarlar.

Yıldız ve Ender, Handan'dan tamamen kurtulmak için plan yaparlarken, Handan'ın onlar için hazırladığı başka sürprizleri vardır...

Diğer yandan Yıldız, Doğan'ın sosyal medya hesabı olduğunu öğrenir ve olaya el atar.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kumru ve Ekin'in evlenmesinin etkileri sürerken, Doğan belirli şartlar altında bu evliliği kabul edeceğini söyler.

Yıldız, Kumru'dan kurtulacağı için seviniyordur.

Yasak Elma son bölümde Ekin, Doğan'a kendisini kurtaranın Çağatay olduğunu söyler. Doğan'ın sinirden gözü dönmüştür.

Ekin ve Çağatay'ın ise Doğan için başka planları vardır.

Ekin, Doğan'ın gerçek yüzünü düğünde ortaya çıkarmaya kararlıdır.

Yasak Elma 142. bölümde Doğan, Ekin'in planını öngörerek ona ters köşe yapar. Ekin tam açıklama yapacağı sırada Doğan, öldü sanılan adamı getirir.