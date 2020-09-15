15 Eylül 2020 Salı 16:41 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 16:41

Yasak Elma son bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Yasak Elma son bölümde, Ender ve Şahika’nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner’e sürpriz parti yapma hazırlığına girdi. Dizinin takipçileri kaçırdıkları bölümü internet ortamında izlemek istiyor. İşte Yasak Elma 77. yeni bölüm fragmanı ve Yasak Elma son bölüm izleme sayfası.

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 4. sezon 2. bölümüyle 14 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'nın önümüzdeki hafta Pazartesi ekrana gelecek olan 77. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Şahika’nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner’e sürpriz parti yapma hazırlığına girer. Yıldız'ın annesi Asuman ise kızının Kerim ile yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Asuman, Yıldız ve Halit’in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMAN





YASAK ELMA KONUSU

Ender’in ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika’ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit’i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit’le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız’ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız’ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız’a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.