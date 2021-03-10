Yasak Elma'da şaşırtan ayrılık

Adından sıklıkla söz ettiren Yasak Elma dizisinden yeni bir ayrılık haberi geldi.
Dizide Mahmut karakterine hayat veren Mert Altınışık senaryo gereği projeye veda ediyor.
Öte yandan Altınışık'ın ayrılığının ardından fenomen diziye Emre Dinler katılıyor. Dinler, Hasan Ali Kuyucu'nun Adana'dan yakın bir arkadaşının belalı oğlu Ömer'e hayat verecek. Ömer Kuyucu malikanesine adım atar atmaz Şahika'dan etkilenecek.
Emre Dinler "Yasak Elma"nın da senaristlerinden Melis Civelek'in yazdığı "Sol Yanım" dizisiyle tanınmıştı.
Yasak Elma'nın oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Can Nergis, Serkan Rutkay Ayıköz, Nilperi Şahinkaya ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu yer alıyor.