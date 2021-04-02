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Dizi

Yasak Elma'da sürpriz gelişme! Ünlü oyuncu diziye geri dönüyor

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da sürpriz bir isim geri dönüyor. Pazartesi akşamları FOX Tv'de yayınlanan Yasak Elma'ya geçtiğimiz sezon veda eden Kaya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Barış Kılıç diziye yeniden katılıyor.

02 Nisan 2021 Cuma 12:51 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 12:51
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Pazartesi günleri FOX'ta yayınlanan "Yasak Elma" dizisi, izleyicileri ekrana kilitlemeye, sürprizleri ile şaşırtmaya devam ediyor.

Med Yapım'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Kaya karakterine hayat veren oyuncu Barış Kılıç diziye geri döndü.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma'ya eski oyunculardan birinin döneceği biliniyordu.

Geçen sezon diziden ayrılan başarılı oyuncu Barış Kılıç, "Kaya" karakteriyle yeniden diziye dahil olmaya hazırlanıyor. Kaya'nın diziye nasıl döneceği, dengeleri ne şekilde değiştireceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

Yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü pazartesi saat 20.00'de FOX'ta.

Fox TV'de yayınlanan 'Yasak Elma'da 'Kaya Ekinci' karakterine hayat veren Barış Kılıç, geçtiğimiz sezon ortasında veda etmişti.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

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