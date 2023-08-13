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Dizi

Yaz Şarkısı 6. Bölüm full izle! Yaz Şarkısı 6. bölüm izle tek parça!

Yaz Şarkısı 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar Yeşim Ceren Bozoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yaz Şarkısı 6. bölümde Neriman'ın, Murat'ı zamansız ziyareti de Kemal'in neredeyse ikisi arasındaki durumu öğrenmesine sebep olmak üzeredir. Peki şimdi ne olacak? İşte Yaz Şarkısı 6. Bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar...

13 Ağustos 2023 Pazar 16:53 - Güncelleme:
Yaz Şarkısı 6. Bölüm full izle! Yaz Şarkısı 6. bölüm izle tek parça!
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Yaz Şarkısı 6. bölümü izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Merk Koç ile Efekan Can'ın yer aldığı dizinin senaristliğini Ramazan Demirli, Zafer Özel Çetinel ve Görkem Tüzün üstleniyor. Yaz Şarkısı 6. bölümde olaylı düğün alışverişi sonrasında Kemal Sinan'ın peşine düşmüştür. Aslı'ysa Sinan'ın bu meseleyle alakası olmadığına herkesi inandırmak için planını yapar. Aslı'nın planı ne? Yaz Şarkısı 6. bölüm izle tek parça!

YAZ ŞARKISI 6. BÖLÜM FULL İZLE!

Yaz Şarkısı, yeni bölümüyle Pazar 20.00'da FOX TV'de...

YAZ ŞARKISI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar Yeşim Ceren Bozoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yaz Şarkısı, 6. bölümüyle ekrana geldi.

Yaz Şarkısı 6. Bölümde olaylı düğün alışverişi sonrasında Neriman ve Emine soluğu karakolda alırken Kemal de Sinan'ın peşine düşmüştür. Aslı'ysa Sinan'ın bu meseleyle alakası olmadığına herkesi inandırmak için planını çoktan yapmıştır.

Emine ve Yaz'ın arası bu defa da Yaz evden kaçtığı için açılır. Fakat Emine artık kızına olan inancını da güvenini de kaybetmiştir.

Yaz'ın aklı bir yandan annesinde diğer yandan Sinan meselesindeyken Murat'ın aklıysa sadece Yaz'dadır.

Onun moralini düzeltmek için attığı adım ikilinin birbirine daha çok bağlanmasına sebep olsa da Yaz aralarındaki kafa karışıklığını gidermek niyetindedir. Fakat ertesi gün şirkete gelen Alice bu defa da Yaz'ın aklını karıştıracaktır.

Neriman'ın, Murat'ı zamansız ziyareti de Kemal'in neredeyse ikisi arasındaki durumu öğrenmesine sebep olmak üzeredir. Yaz olaya müdahale eder ve Kemal'i şirketten uzaklaştırır. Fakat şirketten uzaklaşırken Kemal'in geçmişine yaklaşacaklarından ve dahası birbirlerine bu kadar yakın olacaklarından haberi yoktur.

Yaz hayranı olduğu adamla hayal ettiği anları yaşama fırsatı elde etmiş olsa da kendini bırakamaz. Bu defa her zamanki Yaz olamaz...

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