Yaz Şarkısı oyuncuları kimlerdir, dizi nerede çekildi? Yaz Şarkısı oyuncu kadrosu ve konusu

Yaz Şarkısı oyuncuları, dizinin ekrana gelen ilk bölümünü izleyenler tarafından sorgulanıyor. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Merk Koç ile Efekan Can'ın yer aldığı dizinin senaristliğini Ramazan Demirli, Zafer Özel Çetinel ve Görkem Tüzün üstleniyor. Dizinin hikayesi ise Can Sinan'ın kaleminden çıkıyor. Peki Yaz Şarkısı oyuncuları kimlerdir, dizi nerede çekildi? İşte Yaz Şarkısı oyuncu kadrosu ve konusu

YAZ ŞARKISI OYUNCULARI KİMLERDİR?



Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Yaz Şarkısı'nın başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Mustafa Mert Koç yer alıyor. Yaz Şarkısı dizisi usta oyuncuları ve son dönemin popüler isimlerini bir araya getirdi.

Yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta'nın oturduğu dizide Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı rol alıyor.

Yaz Şarkısı dizisinin kesinleşen oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

Nilsu Berfin Aktaş (Gül)

Mustafa Mert Koç (Kenan)

Efekan Can (Murat)

Oya Başar (Gül'ün annesi Emine)

Yeşim Ceren Bozoğlu (Murat'ın annesi Neriman)

YAZ ŞARKISI DİZİNİN KONUSU NEDİR?



Okumak için geldiği İstanbul'da babasının hayaline tutunan ve o hayali annesinden gizlice gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

İki yakın arkadaş olan Kenan ve Murat, müzikle ilgilenen iki gençtir. Murat ve Kenan bir müzik şirketi kurmaya karar verirler.

Fakat kendi kurdukları şirkete Gül adında genç ve güzel bir kızın gelmesi, hem ikilinin işlerini hem de arkadaşlık ilişkilerini değiştirecektir.

YAZ ŞARKISI NEREDE ÇEKİLDİ?



Yaz Şarkısı dizisinin çekimleri Rize'nin eşsiz doğasında gerçekleştiriliyor.