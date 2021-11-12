Yeni dizi Mahkum'dan ilk fragman yayınlandı! Mahkum dizisinin konusu ne?

12 Kasım 2021 Cuma 12:58 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 12:58

Mahkum dizisinden ilk fragman yayınlandı. FOX Tv'nin iddialı yapımlarından olan Mahkum, "Innocent Defendant" dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak. Mahkum dizisi, bir psikopatın İdealist bir Cumhuriyet Savcısına kurduğu komlo ve sonrasında yaşananları konu alıyor. Peki Mahkum dizisinin konusu ne? Mahkum oyuncuları kimlerdir? İşte yeni dizi Mahkum'dan ilk tanıtım...

MAHKUM'DAN İLK TANITIM YAYINLANDI!

MAHKUM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur... Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM, HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

"Innocent Defendant" dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak "Mahkum"un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın üstlendiği dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi ünlü isimler yer alıyor.

MAHKUM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mahkum dizisi, güçlü kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle çok yakında FOX'ta.