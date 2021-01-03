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Dizi

Yeni dizi Terapist başlıyor! Terapist dizisi oyuncuları ve konusu

Yeni içerik platformu Gain, 'Terapist' dizisinin fragmanını yayınladı. Dizinin başrollerinde Zeynep Çamcı, İlayda Alişan, Çağdaş Onur Öztürk ve Murat Kılıç gibi isimler yer alıyor. Gain Medya, TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda'ya rakip olacak dizisini açıkladı. 'Terapist' isimli dizide Dolunay Soysert, Muhammet Uzuner gibi isimler bulunuyor.

03 Ocak 2021 Pazar 12:01 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 12:01
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Yeniz dizi Terapist başlıyor. Terapist dizisi oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral'ın paylaştığı TV8'in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'ya rakip geliyor. Bir süre önce Türkiye’de yayın yapan dijital platformlara katılacağı duyurulan dijital içerik platformu Gain'in yeni dizisi "Terapist"ten ilk fragman yayınlandı.

30 Ocak'ta yayın hayatı başlamaya hazırlanan Gain Medya'nın Kırmızı Oda'ya rakip olacak dizisi Terapist "Geçmiş asla geçmemiş ve geçmeyecek" sloganıyla tanıtıldı.

TERAPİST DİZİSİ KONUSU

Gain'in duyurusunu yaptığı gerilim dizisinin yönetmen koltuğunda ise Zeynep Dadak oturuyor. Dizide beş cinayet zanlısı, bir doktor ve gizemli bir cinayet üzerinden güçlü bir hikaye anlatılacak.

TERAPİST FRAGMAN


Dolunay Soysert, Muhammet Uzuner, İlayda Alişan, Murat Kılıç, Zeynep Çamcı ve Diriliş Ertuğrul'da Vasilyus'u canlandıran Çağdaş Onur Öztürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı Terapist dizisi bomba gibi geliyor.

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