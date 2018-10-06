Yeni Gelin 57.yeni bölüm fragmanı izle Yeni Gelin 56.son bölüm Show Tv izleme linki

Yeni Gelin 57.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni Gelin 56.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Her Cumartesi akşamı ekrana gelen ekranların sevilen dizisi Yeni Gelin dizisi yayınlanan 56. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bella hastalanır. Kalender'in çözümü konağı alt üst ediyor. Bella’ya iş yapmak kesinlikle yasaklanır. Kalender'in çözümü bütün konağı alt üst edecektir. Yeni Gelin 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Baran’ın Şirin’den çocuk istediği tanıtımda, Kamil ve Kalender’in havuzda tavla keyfi yaptığı eğlenceli görüntüler dikkat çekiyor. Konağa yanaşma alınmasını isteyen Nazgül ve Afet pişman olacağa benziyor. Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, Show TV’nin kahkaha dolu dizisi “Yeni Gelin”in merakla beklenen Yeni Gelin 57.yeni bölüm fragmanı ve 56.son bölüm izleme linki star.com.tr'de.

Yeni Gelin dizisinin kadrosunda, Jessica May, Tolga Mendi, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu, Murat Kocacık gibi birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor.







YENİ GELİN 56. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Möhteber, artık resmen Yüreğir İlçesi Belediye Başkanı Adayı, nam-ı diğer “Pambık Leydi” dir. Möhteber, önce konakta kendi kitlesini yaratmaya çalışır. Birçok kişinin desteğini almasına rağmen Kalender’in desteğini alamaz. Kalender, Möhteber’in adaylığına sonuna kadar karşıdır. Möhteber’in bunu, sırf inat yüzünden yaptığını, elbet vazgeçeceğini düşünür. Möhteber’in adaylığı, Kalender kadar Baran’ı da rahatsız etmektedir. Duran’ların Ağa’sı olarak adaylık, kendi hakkıdır. Fakat en büyük derdi de bu değildir. Çünkü Şirin’in temizlik takıntısıyla uğraşmaktadır. Baran, Şirin’in bu takıntısından ancak evlendikten sonra haberdar olmuştur. Hayatı, zindana dönmüştür. Şirin’se hayatından gayet memnundur.



Konakta, cepheler yavaş yavaş kendini belli eder. Bir grup Möhteber’in yandaşıdır, bir grup karşısındadır, bir grup da çekimserdir. Tabi ki bir grup da ikili oynamaktadır. Bella ise her zamanki gibi sağ duyunun temsilcisidir. Konakta var olan tüm rekabetten ve hırstan uzakta Hazar’ı iyileştirmek için uğraşmakta, evin işleriyle ilgilenmektedir. Hazar’ın tüm uyarılarına rağmen kendini fazlasıyla yormaktadır. Nitekim Hazar’ın dediği olur ve Bella hastalanır. Bella’ya iş yapmak kesinlikle yasaklanır. Bunun üzerine Kalender Ağa’nın bulduğu çözüm, konakta infial yaratacak niteliktedir. Kalender, öyle bir çözüm bulmuştur ki konaktaki tüm dengeler alt üst olacaktır.

YENİ GELİN 56. BÖLÜM FRAGMANLARI

YENİ GELİN 56. BÖLÜM FRAGMANLARI



YENİ GELİN 55. SON BÖLÜMÜNDE NELRE YAŞANDI?



Möhteber, Kalender Ağa’yı karşısına almayı göze alabilecek midir? Yoksa Kalender Ağa’yı dinleyip sevdasından vaz mı geçecektir?



Bozok gençleri, bir tatili daha belaya çevirmeyi başarmış, Pamukkale’de başladıkları tatil, ıssız bir adada devam etmektedir. Oraya nasıl düştükleriyle ilgili kimsenin bir fikri yoktur. Çetin yaşam koşllarında hayatta kalmaya, direnmeye çalışırlar. Bunun, kimin oyunu olduğu ortaya çıksa da kurtuluşun yolunu bulamazlar. Ateş yakmak, su bulmak, yiyecek bulmak, bunların hepsi birer işkenceye dönüşmüştür. Hepsi birer oyunun içinde gibidirler. Siverekli, hepsini bu oyuna hapsetmiştir. Bozok gençlerinin sabrı tükendikçe Siverekli daha da keyiflenmekte, oyunun aksiyonunu arttırmaktadır. Bu oyunun galibi kim olacaktır? Bizimkiler, bu oyundan kurtulmanın yolunu bulabilecek midir? Yoksa Siverekli, hepsini alt etmeyi başarabilecek midir?



Bozok gençleri, ıssız adada hayatta kalma mücadelesi verirken Bozok Konağında da işler sarpa sarmıştır. Kalender, başlarındaki belayı savuşturmaya çalışırken eşlerinin gündemleri çok başkadır. Her biri kendine birer hedef koymuşlardır. Fakat Möhteber, hedefini o kadar yükseğe çıkarır ki tüm konak şok olur. Möhteber, belediye reisliğine adaylığını koyacaktır. Kalender, buna sonuna kadar karşı çıkar. Möhteber, Kalender Ağa’yı karşısına almayı göze alabilecek midir? Yoksa Kalender Ağa’yı dinleyip sevdasından vaz mı geçecektir?

YENİ GELİN KONUSU

Madrid'lerde Milanolar'da büyümüş olan İspanyol güzeli Bella ve Çukurova'nın kavuran güneşi altında büyümüş aşiret içinde yol yorgan öğrenmiş Hazar Ağa'nın kesişen hayat hikayesini izleyeceğiz. Her ne kadar iki ayrı dünyaların insanları olsalarda aşklarının önüne kimse geçemeyecek ve Bozok Aşireti'nin içerisinde yer alacaklardır. Bella Bozok ailesinin yeni gelini olarak zor günlere göğüs gerecektir.

YENİ GELİN OYUNCU KADROSU

Jessica May kimdir?

Jessica May, 5 Aralık 1993 yılında Paranacity'de doğdu. Kitap okumak ve ata binmeyi seven Jessica, 1.75 boyunda, yeşil gözlü ve yay burcudur. Biyolojik Bilimler Bölümü'nü kazanan Jessica May, kariyerine model olarak devam etmek için eğitim hayatına ara verdi. Köpekleri çok seven Jessica May, özellikle sokak köpeklerine elinden geldiğince bakmaya çalışıyor. En büyük hayallerinden biri sokakta bulduğu köpeklerden bir hayvan çiftliği kurmak. 15 yaşına kadar çiftlikte büyüyen Jessica'nın öğretmen olan annesi ve çiftçi olan babası Brezilyalıdır. Ayrıca veterinerlik okuyan bir erkek kardeşi vardır. Türkiye'yi gezmekten ve farklı kültürleri tanımaktan keyif alan Jessica'nın farklı şehirleri görmek, sıcak ilişkiler kurmak yapmak istediği planları arasında. Jessica May, Show TV'nin yeni dizisi Yeni Gelin'de, Türkmen Aşireti'ne gelin giden genç bir kızı oynayacak.

Jessica May (Bella Öztürk)

“Yeni gelin, sevdalı gelin, saf, masum, biçare gelin...” Türkiye Büyük Elçisi bir babayla, yüksek sosyete bir annenin İspanya’da dünyaya gelmiş biricik kızıdır. Bilgili ve görgülü olmasının yanı sıra aşırı sevecen, cana yakın ama bir o kadar da sakardır. Hayatının aşkının terkesine atlayıp Çukurova’ya kadar gözü kapalı gelmiştir. Konaktaki şer ittifakı gözünü açacak diye beklenirken onun gözleri, aşktan daha bir kör olmuştur. Ona göre herkes özünde iyi insandır. Şer ittifakının başı Möhteber bile... Onun iyiliği, herkesi iyi etmeye yetecek midir?

Tolga Mendi kimdir, kaç yaşında?

23 Mart 1993 yılında doğan Tolga Mendi, 1.86 boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur. İlgi alanları; fitness, sinema ve tiyatrodur. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olan başarılı oyuncu daha sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır. 2 dönem oyunculuk eğitimi alan Tolga Mendi, Show TV'de Acı Aşk dizisinde yer almıştır. Tolga Mendi, Yeni Gelin'de Hazar karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Tolga Mendi (Hazar Bozok) “Hikayemizin Romeo’su, Çukurova’nın modern ağası...” Bella’nın prensi, Bozok Aşireti’nin varislerinden biridir. Doğduğu toprakların gözü pekliğini, yüreği karalığını almış; dayatmalarına ise her daim karşı çıkmıştır. Öyle ki, bir anda vurulduğu yarı İspanyol Bella’yı takıp koluna konağa gelin diye getirmiştir. Hazar, ölümüne aşık; ailesi ölümüne inatçı. Ama Hazar daha inatçı. Çünkü ona göre aşk, her savaşı mutlak zafere taşıyacaktır.

Mustafa Avkıran kimdir?

1963 yılında Gaziantep’te doğdu. 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. Bir yandan da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndaki yüksek lisansını tamamladı. Mustafa Avkıran, 1987 yılında ‘Küçük Prens’ oyununda başladığı yönetmenlik hayatına İstanbul, Van, Ankara, Antalya, Bursa ve Trabzon Devlet Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda devam etti.

1993-1995 yılları arasında Antalya Devlet Tiyatrosu’nda müdürlük yaptı. Sanat üretimiyle uzun yıllarını geçirdiği Devlet Tiyatroları’nda yaptığı işlerle; birçok ödül kazandı. 1995 yılında ilk sinema filmi, ‘Sokaktaki Adam‘ ile 32. Altın Portakal Film Festivali'nde ve 18. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Bu filmi, sonrasında ‘Cumhuriyet’, ‘Kayıkçı’, ‘İstanbul Kanatlarımın Altında’, ‘Hayatının Tek Yolculuğu’, ‘Mutluluk’, 'Av Mevsimi’, ‘Hadi baba Gene Yap’ ve ‘Delibal' gibi başarılı filmler takip etti.

Mustafa Avkıran (Kalender Bozok)

“Bozok Aşireti’nin Mezopotamya Yürekli Türkmen Reisi…” Dağ gibi, kale gibi dimdik dursa da, evlatları için kireç taşı misali ufalanır yüreği… Koca aşireti, tek lafıyla hizaya sokar sokmasına da, üç kadınla baş etmek kolay mı? Hem de biri Kürt, biri Arap, biri de Laz… Mezopotamya yürekli dediysek boşuna demedik…

Dağhan Külegeç kimdir?

Dağhan Külegeç, 18 Ekim 1978 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde tamamlamıştır. 2002 yılında G.A.G. programında yardımcı yönetmen, 2003 yılında ise Over Game adlı bilgisayar oyunu programında sunucu olarak çalıştı. Genç oyuncunun rol aldığı ilk tv dizisi, 2003-2004 yılları arasında kadrosunda bulunduğu Lise Defteri oldu. Serhat karakterini canlandırdığı Lise Defteri’nde 27 bölüm oynayan Külegeç, bu dizinin sona ermesinin ardından kadrosuna katıldığı Hırsız Polis dizisinde canlandırdığı Jilet karakteri ile 2005-2006 yılları arasında sevenlerinin karşısına geçti. Dağhan Külegeç’i asıl popülerliğine kavuşturan yapım ise, 2007 yılında başlayan ve 2011 yılına kadar devam ettiği Kavak Yelleri dizisi olmuştur. Bu projeden sonra 2014 yaz sezonunda Kiraz Mevsimi adlı dizide rol almış, aynı dönemde Ayşe Erbulak ile birlikte Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi’ni kurmuşlardır. 11 Mart’da Show TV ekranlarına gelecek Yeni Gelin dizisinde Kağan karakterini canlandırmaktadır.

Dağhan Külegeç (Kağan Bozok)

“Bozokların en büyük varisi, kardeşinin gölgesini yırtmaya çalışan bir büyük abi… ” Şirketlerin ve işlerin yükü onun üzerindedir. İçten içe hep kardeşi Hazar’ı kıskanmıştır. Çünkü Hazar, onun yaşayamadığı hayatı yaşamaktadır. Kağan ise hiçbir zaman Hazar gibi isteklerinin ve tutkularının peşinden gidecek gücü kendinde bulamamıştır. Her ne kadar Hazar’ı yerden yere vursa da, Hazar’ın başı tehlikeye girdiğinde ilk o koşar, yardımına.

Lale Başar (Kamilla Öztürk)

“Avamlık, cehalet ve köylülük düşmanı. Sosyetenin Çukurova’da parlamaya çalışan neferi”

Bella’nın asilzade annesi, tam bir İspanyol hanımefendisidir. Otoriter yapısından mütevellit kocası ve kızının bütün haklarına el koymuş, onlar üzerinde her konuda söz sahibi olmuştur. Bella, Hazar’la evlenerek bu ipoteği hayatının üzerinden kaldırsa da kurtuluşu hiç kolay olmayacaktır. Çünkü hiçbir kavga, Kamilla daha son sözünü söylemeden bitemez.

Renan Bilek (Kamil Öztürk)

“Devletlerin temsilcisi, kendi hayatının sadece izleyicisi...”

İlk görev yeri olan İspanya’da hayatının aşkı Kamilla’yla tanışmış, bu vesileyle de prensesimiz Bella’nın babası olmuştur. Kamil yıllarca kılıbıklığın doruklarında yaşamış, sosyal hayattaki statüsünü eve girerken portmantoya asmak zorunda kalmıştır. Kim bilir belki Çukurova’da esen rüzgar, Kamil’e iyi gelir, ona taa derinlere gömdüğü maçoluğu hatırlatır.

Sema Keçik (Möhteber)

“Kalender’in ilk karısı; şeytanın pabuç tedarikçisi, alicengiz oyunlarının oyun kurucusu… ” Kalender’in ilk göz ağrısı... Mecazi değil, Möhteber, gerçekten Kalender’in dinmek bilmeyen ağrısıdır. En çok da baş ağrısı... Bozok’ların düşmanı Duran Aşiretindendir. İki düşman aşirete barış köprüsü olacağına tüm köprüleri yakmıştır. Artık hayattaki en ulvi amacı -kendi tabiriyle bela gelin- Bella’yı bir an önce konaktan def etmektir.