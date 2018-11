Yeni Gelin 63.yeni bölüm fragmanı Yeni Gelin son 62.bölüm izle Show TV’de! Yeni Gelin yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Sevilen dizi Yeni Gelin’de sular durulmuyor. Peki Yeni Gelin dizisi neden final yapıyor? Yeni Gelin 62.bölümde Ayşe ve Möhteber, cebren ve hile ile konağa dönmüş, Bozok’lar eski “sıradan” günlerine geri dönmüştür. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Çünkü konakta yedi aylık hamile bir yeni gelin ve onun yeni kuralları geçerlidir. Bella, herkese kök söktürmeye yemin etmiştir. O yumuşak huylu, yufka yürekli Bella gitmiş, yerine kuralcı, despot ve dediğim dedik bir Bella gelmiştir. Tüm konak halkını muma çevirir. Yeni Gelin son bölümde Bella’nın hamileliği ilerlemiş, doğumuna sayılı günler kalmıştır. Tek istediği, Hazar’ın iyileşmesi ve bebeğini sağlıkla kucağına almaktır. Yeni gelinimizin hayalleri gerçek olacak mıdır? Asiye, hayallerindeki gibi beyaz gelinliği giyip yıllardır beklediği evlilik cüzdanını almak, Nazgül, Kağan’la mutlu günlerine dönmek, Ayşe ve Möhteber’se konağa geri dönmek istemektedir.

YENİ GELİN 62.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ayşe ve Möhteber, cebren ve hile ile konağa dönmüş, Bozok’lar eski “sıradan” günlerine geri dönmüştür. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Çünkü konakta yedi aylık hamile bir yeni gelin ve onun yeni kuralları geçerlidir. Bella, herkese kök söktürmeye yemin etmiştir. O yumuşak huylu, yufka yürekli Bella gitmiş, yerine kuralcı, despot ve dediğim dedik bir Bella gelmiştir. Tüm konak halkını muma çevirir. Bozok Konağı’nın adeta taşıyıcı kolonu olan kavga, şiddet ve gürültü yasaktır. Kavga eden, saniyesinde karşısında Bella’yı bulur. Gürültü yapan, Bella’nın hışmına uğramayı göze almalıdır. Bu, konağın horozu olsa bile. Bella, hamileliğinin son iki ayını konağa zehretmeye adeta yemin etmiş gibidir. Herkes, Bella’yı memnun etmeye çalışmaktadır. Hamilelik haberiyle hayatı değişen sadece Bozoklar değildir. Baranlar’ın hayatı da tamamen değişmiştir. Ama onların hayatı iki kere değişmiştir.

Bella, sağlıklı bir hamilelik ve sağlıklı doğum mottosuyla Bozok Konağı’nı adeta iştimaya tabi tutar. Aile bireylerine sırasıyla görevler ve sorumluluklar verir. Ama bunu “biraz” fazla abartır. Aileye verdiği son görevle birlikte herkes ne yapacağını şaşırır. Bütün konak, yumurta peşine düşmüş, hayatlarını birer yumurtaya vakfetmişlerdir. Asıl sürpriz yumurtadan kimsenin haberi yoktur.

YENİ GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe’nin intikamı, çok ağır olmuş; Bella, ölümle burun buruna gelmiştir. Artık Kalender Ağa tarafından affedilme ihtimali hiç yoktur. Bundan sonra konaktan içeri adımını dahi atamayacaktır. Çünkü Kalender Ağa, Bozok Konağı’nda yeni bir dönemi başlatmıştır. Kumaların, aşiret düzeninin, entrikaların hiçbirinin bu düzende yeri yoktur. Bozok’lar bundan sonraki hayatına çekirdek aile olarak devam edecektir. Kalender Ağa, herşeyi yoluna koymuş gibi görünse de Hazar, günden güne umudunu kaybetmektedir. Çünkü artık ayağa kalkmak istemektedir. Bu yüzden tüm riskleri almaya razıdır. Ya yürüyecek, ya da hayatının sonuna kadar tekerlekli sandalyeye mahkum olacaktır. Ödeyeceği bedeli göze alarak büyük kararı verir, ameliyat masasına yatar. Hazar, hayal ettiği gibi bebeğini kucağına alabilecek midir? Tüm Bozok’ların merakla cevabını beklediği soru budur.

Bella’nın hamileliği ilerlemiş, doğumuna sayılı günler kalmıştır. Tek istediği, Hazar’ın iyileşmesi ve bebeğini sağlıkla kucağına almaktır. Yeni gelinimizin hayalleri gerçek olacak mıdır? Asiye, hayallerindeki gibi beyaz gelinliği giyip yıllardır beklediği evlilik cüzdanını almak, Nazgül, Kağan’la mutlu günlerine dönmek, Ayşe ve Möhteber’se konağa geri dönmek istemektedir. Bozok Kadınları, hayallerine kavuşacak mıdır?

YENİ GELİN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Show TV'nin 3. sezonuna başlayan Süreç Film imzalı 'Yeni Gelin' dizisi için final kararı alındı. Ersoy Güler'in yazıp yönettiği komedi dizisi 2 sezon boyunca cumartesi akşamları zirvede yer almış, kanalın da yapımcının da yüzünü güldürmüştü.

Brezilyalı oyuncu Jessica May, Tolga Mendi, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Renan Bilek, Lale Başar ve Feride Hilal Akın gibi sevilen isimleri buluşturan 'Yeni Gelin', 63. bölümüyle ekrana veda edecek.

YENİ GELİN OYUNCU KADROSU

JESSİCA MAY kimdir?

5 Aralık 1993 yılında Paranacity'de doğdu. Kitap okumak ve ata binmeyi seven Jessica, 1.75 boyunda, yeşil gözlü ve yay burcudur. Biyolojik Bilimler Bölümü'nü kazanan Jessica May, kariyerine model olarak devam etmek için eğitim hayatına ara verdi. Köpekleri çok seven Jessica May, özellikle sokak köpeklerine elinden geldiğince bakmaya çalışıyor. En büyük hayallerinden biri sokakta bulduğu köpeklerden bir hayvan çiftliği kurmak. 15 yaşına kadar çiftlikte büyüyen Jessica'nın öğretmen olan annesi ve çiftçi olan babası Brezilyalıdır. Ayrıca veterinerlik okuyan bir erkek kardeşi vardır. Türkiye'yi gezmekten ve farklı kültürleri tanımaktan keyif alan Jessica'nın farklı şehirleri görmek, sıcak ilişkiler kurmak yapmak istediği planları arasında.

TOLGA MENDİ kimdir?

Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Tolga Mendi aslen Adanalı. Memleketi Adana'da çekimleri devam eden Yeni Gelin dizisinden oldukça mutlu olduğu belli olan Tolga Mendi 24 yaşında.

Hayatında biri olmayan Tolga Mendi sıklıkla instagram'dan fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Çukurova Üniversitesi'nde okuluna devam eden Mendi, inşaat mühendisliği okuyor.