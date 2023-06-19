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Dizi

Yeşil Deniz 2023 nerede çekiliyor? Yeşil Deniz Milenyum oyuncuları kimler?

Yeşil Deniz dizisi ekranlara geri döndü. 6 yıllık aranın yepyeni bölümleriyle TRT1'de ekrana gelecek olan Yeşil Deniz dizinin çekildiği yer, konusu ve oyuncuları izleyici tarafından sorgulanıyor. Dijital medya platformu Tabii dizisi Yeşil Deniz Milenyum, bu akşam ilk bölümüyle TRT 1'de yayınlanacak. Peki Yeşil Deniz 2023 nerede çekiliyor? İşte Yeşil Deniz Milenyum oyuncuları ve konusu

19 Haziran 2023 Pazartesi 17:24 - Güncelleme:
Yeşil Deniz 2023 nerede çekiliyor? Yeşil Deniz Milenyum oyuncuları kimler?
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Yeşil Deniz Milenyum dizisi yeniden seyircisiyle buluşuyor. 90'lı yıllarda Yeşil Ova isimli bir Ege kasabasında yaşayan sıcak, samimi insanların hikayesini anlatan Yeşil Deniz dizisi 2016 yılında final yaparak izleyicisini üzmüştü. TRT1'in 2014-2016 yılları arasında yayınlanan Yeşil Deniz dizisinin devamı niteliği taşıyan Yeşil Deniz dizisi 3. sezon (Milenyum) bölümleriyle yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Peki Yeşil Deniz 2023 nerede çekiliyor? Yeşil Deniz Milenyum oyuncuları kimler? İşte Yeşil Deniz Milenyum dizisi ile ilgili detaylar...

YEŞİL DENİZ 2023 NEREDE ÇEKİLİYOR?

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi'de gerçekleştirildi.

YEŞİL DENİZ MİLENYUM OYUNCULARI KİMLER?

Yeşil Deniz dizisinde Emin Gürsoy, Nuri Gökaşan, Nalan Yavuz, Eren Can Vurucu, Elvan Dişli, Şive Şenözen gibi oyuncular yer alıyor.

YEŞİL DENİZ MİLENYUM KONUSU NEDİR?

İsmail'in gidişinin üzerinden birkaç yıl geçmiştir. Bu zaman zarfında Yeşilova'nın sevimli kasabasında teknoloji çağına adım atılmış, sadıçların hayatlarında da büyük değişimler meydana gelmiştir.

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