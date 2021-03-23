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Dizi

Yurt dışından Kuruluş Osman'a sürpriz ziyaret

Pakistan Savunma Komisyonu Başkanı Amjad Ali Khan ve Pakistan Parlementosu Savunma Komisyonu milletvekilleri Kuruluş Osman dizi setini ziyaret etti.

23 Mart 2021 Salı 15:04 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 15:04
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Pakistan Savunma Komisyonu Başkanı Amjad Ali Khan ile Pakistan Parlementosu Savunma Komisyonu milletvekilleri Atv'de yayınlanan ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini anlatan Kuruluş Osman dizisinin setine ziyarette bulundu.

Ziyarete ait kareler, Kuruluş Osman'ın yapım şirketi Bozdağ Film'in resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Kuruluş Osman Setimizi ziyaret edip dost ve kardeş Pakistan Halkının selamlarını ileten Savunma Komisyonu Başkanı Amjad Ali Khan ve Pakistan Parlamentosu Savunma Komisyonu milletvekillerini platomuzda ağırlamaktan şerefyab olduk. Tüm Pakistan Halkına selamlarımızı gönderdik.'

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