27 Ocak 2022 Perşembe 11:42 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:42

Camdaki Kız'ın Meliha'sı Yüsra Geyik'in dizideki ömrü kısa sürdü. Oyuncunun ayrılığıyla ilgili kulislerde konuşulan iddia sonrası "Yüsra Geyik Camdaki Kız dizisinden ayrılıyor mu? Camdaki Kız Meliha neden ayrılıyor?" soruları gündeme geldi. Perşembe akşamları Kanal D'de yayınlanan dizide Yüsra Geyik'in oynadığı Meliha karakterinin İzmir'e gönderilmesi, iddiaları güçlendirdi. İşte konu hakkında detaylar...

YÜSRA GEYİK CAMDAKİ KIZ DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Camdaki Kız dizisinin oyuncularından Yüsra Geyik'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Kanal D'nin perşembe akşamları yayınlanan dizisi Camdaki Kız'da Meliha karakterini canlandıran Yüsra Geyik'in dizide çok fazla öne çıkmasından doları diğer başrol oyuncularının rahatsızlık duyduyu iddiası ortaya atıldı.

Ancak Yüsra Geyik'in karakteri yakın zamanda hikaye gereği İzmir'e gönderilmişti.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geyik'in hikaye olarak İzmir'e gönderilmesinde başrol arkadaşlarının etkisi oldu.

CAMDAKİ KIZ MELİHA NEDEN AYRILIYOR?

İddiaya göre; Geyik'in ön plana çıkması ekip arkadaşlarını rahatsız etti. Bazı başrol oyuncuları bu durumdan rahatsız oldu ve bu sebeple karakterinin ömrü kısa sürdü. İşte Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik hakkında bilgiler...

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğdu. . İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Geyik, Arka Sokaklar dizisinde Zeliha karakterine hayat verdi.

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliş rolüyle şöhreti elde eden ve 15 sezonun ardından Camdaki Kız dizisiyle yeni bir projeye adım atan Yüsra Geyik dizide, Meliha adlı bir karakteri canlandırmıştı.