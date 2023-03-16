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Dizi

Yüz Yıllık Mucize dizisinin konusu nedir? Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimlerdir?

Yüz Yıllık Mucize dizisi Star TV'de başlıyor. Dizinin fragmanlarını izleyenler 'Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?' sorularına cevap arıyor. Dizide usta oyuncuların yanı sıra genç yıldızlar da yer alıyor. Peki Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor? İşte Yüz Yıllık Mucize dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

16 Mart 2023 Perşembe 15:35 - Güncelleme:
Yüz Yıllık Mucize dizisinin konusu nedir? Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimlerdir?
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Yüz Yıllık Mucize Star TV'de başlıyor. Ebru Şahin, Birkan Sokullu, Zerrin Tekindor ve Necip Memili gibi isimleri buluşturan Yüz Yıllık dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Peki Yüz Yıllık Mucize dizisinin konusu nedir? Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimlerdir? Konusu ve oyuncularıyla dikkatleri çekmeyi başaran Yüz Yıllık Mucize dizisiyle ilgili merak edilenler.

Yüz Yıllık Mucize dizisinin Yapımın yönetmenliğini Hilal Saral yaparken senaryosunu Nuran Evren Şit ele alıyor. Yapımcılığını OGM Picture'nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Aşk-ı Memnu dizisinin yönetmenliğini yapan Hilal Saral oturmaktadır.

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yüz Yıllık Mucize dizisi ilk bölümüyle Star tv'de ekrana geliyor. OGM Pictures imzalı dizinin Başrollerinde; Birkan Sokullu ve Ebru Şahin yer alıyor. Dizide yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşanan olaylar ele alınacak.

Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun başrollerinde olduğu yapım, tarihsel bir konuyu anlatıyor. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle diziye "Yüz Yıllık Mucize" adı verildi. Dizide Ali Tahir ve Harika arasında geçen aşk hikayesi ele alınıyor.

Yüz Yıllık Mucize dizisinin uyarlama olup olmadığı konusu, ilk bölmün ekrana gelecek olmasıyla birlikte gündeme geldi. STAR TV ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanacak olan Yüz Yıllık Mucize dizisinde 1893 yılında Selanik'te doğan Ali Tahir'in Kurtuluş Savaşı'nda şehit olması ve günümüze uzanan hikayesi ele alınıyor.

Başrollerinde Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla seyircinin dikkatini çekti. Fantastik kurgusu ve farklı konusuyla öne çıkan dizinin uyarlama olup olmadığı merak konusu oldu. Yüz Yıllık Mucize dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FOX ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan OGM Medya imzalı "Yüz Yıllık Mucize" dizisi, 16 Mart 2023 Perşembe akşamı başlıyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yüz Yıllık Mucize oyuncuları arasında Ebru Şahin, Birkan Sokullu, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yüz Yıllık Mucize İstanbul'da çekilmektedir.

YÜZ YILLIK MUCİZE UYARLAMA MI?

Yüz Yıllık Mucize dizisi uyarlama olmayıp, orijinal bir hikayeye sahiptir.

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