5 Ağustos 2021 Perşembe 09:41 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:41

Yüzüklerin Efendisi dizisi için beklenen tarih açıklandı. Efsane yapımlardan olan Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) filminden sonra dizi olarak yayınlanmaya başlayacak. Peki Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yüzüklerin Efendisi (The Lord of The Rings) dizisinin gösterim tarihi 2 Eylül 2022 olarak belirlendi. Dizinin Amazon Prime üzerinden izleyici ile buluşması bekleniyor.

Dizinin ilk sezon tarihi, Amazon Studios ve The Lord of the Rings on Prime'ın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımla duyuruldu; "2 Eylül 2022'de yeni bir yolculuk başlıyor."

Amazon yapımı dizinin yapım çalışmaları 2020 başlarında başlamıştı. Ancak çalışmalar Koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınmıştı. Ayrıca diziden ilk görsel de resmi olarak paylaşıldı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Amazon Prime'ın yalnızca bir sezon için 465 milyon dolar harcama yaptığı dizi, J.R.R. Tolkien'in yazarı olduğu Yüzüklerin Efendisi kitapları film serisinin ardından diziye de uyarlandı.

Peter Jackson imzalı Yüzüklerin Efendisi ve The Hobbit serisinden farklı olarak yüzyıllar öncesine gidecek.

The Lord of the Rings dizisinde, Numenor Krallığı dönemi ve Dunedain soyunun hikâyesi anlatılacak.

Dizide; Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman rol alıyor.

Yüzüklerin Efendisi serisi sırasıyla Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001), İki Kule (2002) ve Kralın Dönüşü (2003), Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (2012), Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (2013), Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (2014) olarak yayınlanmıştı.