Yüzüklerin Efendisi dizisi başladı. Tolkien tarafından yazılan Yüzüklerin Efendisi kitabı, filminin ardından diziye uyarlandı. Kitaplardan binlerce yıl öncesini anlatacak dizi, Orta Dünya'nın İkinci Çağında geçiyor. Peki Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman, saat kaçta? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri nereden izlenir? İşte yayıncı kuruluş ve diziden ilk fragman

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yüzüklerin Efendisi dizisi için geri sayım sona erdi. Heyecanla beklenen Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin ilk bölümü yayınlandı.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin gösterim tarihi 2 Eylül 2022 olarak belirlenmişti. Çok yüksek bir bütçe ile çekilen dizinin ilk iki bölümü yayınlandı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ NEREDEN İZLENİR?

Yüzüklerin Efendisi dizisi Amazon Prime'da izleyicilerle buluşacak.

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi yeni bölümleriyle her hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı 00:00'da Amazon Prime'da yayınlanacak.

Amazon Prime üyesi olduktan sonra dizinin ilk iki bölüm erişime açılmış olacak.

YÜZÜKLERIN EFENDISI: GÜÇ YÜZÜKLERI FRAGMAN

Dizinin oyuncu kadrosunda Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Robert Aramayo ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Orta Dünya'nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Sisli Dağlar'ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor'dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya'dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ (THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER) OYUNCULARI

Robert Aramayo, Owain Arthur ve Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan, Smith ve Charlie Vickers dizide oynayan isimler arasında yer alıyor. Dizinin başrolünde ise Maxim Baldry yer alacak.