Zalim İstanbul final mi yapıyor? Zalim İstanbul son bölüm izle

16 Haziran 2020 Salı 10:26 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 10:26

Zalim İstanbul final bölümü fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul 39. final bölümü fragmanı yayınlandı. Finalinde umulmadık bir sonla bitmesi beklenen dizi Zalim İstanbul final bölümüyle 22 Haziran 2020 Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak. Kanal D ekranlarında henüz 38 bölümdür yayınlanmaya devam eden yapım Zalim İstanbul final kararı ile izleyicilerini üzdü.

Başrollerinde Mine Tugay, Bahar Şahin ve Deniz Uğur’un gibi birçok ünlü ismi barındıran kadrosu ile dikkatleri çeken Zalim İstanbul son bölümü dün akşam ekranlara geldi. İzleyenleri ekran başına kilitleyen son bölüm sonrası Zalim İstanbul final fragmanı ekranlara geldi. Zalim İstanbul son bölüm izlemek isteyenler aşağıdaki linkten Zalim İstanbul son bölüme ulaşabilirler.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM İZLE!

Dün akşam yayınlanan Zalim İstanbul'un 38. son bölümünde yaşanan ölümler Karaçay Köşkünü altüst ediyor!

Zalim İstanbul son bölümde; Agah Karaçay, Ceren'in ifşa ettiği DNA raporunu gördükten sonra kalp krizi geçiriyor ve ölüyor. Ölümü başta Cenk olmak üzere herkesi derinden etkiliyor. Bir tek amacına ulaşan Ceren bu duruma kayıtsız kalıyor. Ceren, Agah Beyin ölümünü kullanarak tekrar köşke yerleşiyor. Onu yerleşmesi ile Şeniz öfkeden kuduruyor. Cenk ile evleneceğini duyunca da geri dönülmez bir karar alıyor. Ceren'i öldürmeyi planlayan Şeniz, odasına gelen Ceren ile boğuşuyor. İkisi de herkesin gözleri önünde balkondan aşağıya düşerek hayatlarını kaybediyorlar.

Zalim İstanbul final bölümüyle 22 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak.

ŞENİZ VE CEREN'İN HAZİN SONU!

Zalim İstanbul 38. Bölümde Şeniz ve Ceren boğuşma esnasında balkondan düşerek ölüyorlar!

Şeniz, Oya'dan oğlu Cenk ile Ceren'in evlenecekleri haberini alıyor. Gözleri dönen Şeniz kararını veriyor. Odasına girip caka satan Ceren'in görünce kararı daha da netleşiyor. Elindeki bıçakla üzerine yürüyor. Ceren son anda bıçaktan kurtulsa da boğuştuğu Şeniz ile birlikte balkondan düşerek ölüyorlar.

ZALİM İSTANBUL FİNAL FRAGMANI



