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Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan kadın öldü

Bingöl'de çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan kadın ölü bulundu.

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Merkeze bağlı Üçyaka köyünde yaşayan Saime Bor (71), dün gece saatlerinde evden çıktı. Bor'un dönmemesi üzerine şüphelenen yakınları, tüm aramalara rağmen kadını bulamadı.

Çatıdan kar kütlesinin düştüğünü fark eden ve Bor'un kar altında kalmış olabileceğini düşünen yakınları, durumu, Valilik koordinesinde çalışan İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlileri sevk edildi.

Kar nedeniyle yolu kapalı olan köye paletli ambulansla ulaşan ekiplerin çabasıyla kar altından çıkarılan kadının öldüğü belirlendi. 

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