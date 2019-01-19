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Doğu Anadolu'da 408 köy ve mahalle yolu kapandı

Erzurum'da 196, Erzincan'da 111, Tunceli'de 84, Kars'ta 17 köy yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

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Bölgede etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma yüzünden özellikle kent merkezlerine uzak noktalarda bulunan mahalle ve köylerde yaşam olumsuz etkilendi.

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 196 mahalle yolunun yanı sıra Erzincan'da 111, Tunceli'de 84 ve Kars'ta 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Dünden bu yana yürüttükleri çalışmalar sonucu kardan kapanan 848 köy ve mahalle yolundan 440'ını ulaşıma açan ekipler, geriye kalan 408 yerleşim yerine de ulaşımı sağlamak için görev yapıyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ile belediyelere ait çok sayıda greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makineleri desteğinde gerçekleştirilen çalışmalarda etkili olan tipi ve kar yağışı ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor. 

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