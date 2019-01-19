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Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji 14.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu geçecek, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don, yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 14, Van'da 5, Bitlis'te 16 ve Hakkari'de 12 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 1, Hakkari'de 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 2 ve Muş'ta 3 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. 

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