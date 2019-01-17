Köyde rahatsızlanan kadın kızakla alınıp, hastaneye ulaştırıldı
Bingöl'de, yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan Dilber Barulay (49), UMKE ekiplerinin çalışmasıyla evden kızakla alınıp, 6 saatlik çalışmayla paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
- DHA
Merkeze bağlı Sudüğünü köyünde oturan Dilber Barulay, göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları, sağlık ekiplerinden ambulans talebinde bulunuldu. İhbarı alan sağlık ekipleri, köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) yardım istedi.
UMKE ekipleri, paletli ambulansla gittiklerdi köyde Barulay'ı, evden alıp, kızakla bir süre taşıdı. Burulay, ardından paletli ambulansla 6 saatin sonunda Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırılıp tedaviye alındı. Barulay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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