Afganistan'da Taliban saldırısısı sonucu 20 polis öldü
Afganistan'ın batısında bulunan Farah vilayetinde Taliban'ın kurduğu pusu sonucunda 20 Afgan polisi hayatını kaybetti.
- İHA
Afgan yetkilileri, Taliban'ın Farah vilayetinde polis konvoyuna kurduğu pusu sonucu 20 polisin hayatını kaybettiğini bildirdi. Farah il Meclisi Üyesi Dadullah Qaneh, Lash wa Juwayn bölgesinde Pazar günü öğleden sonra gerçekleştirilen saldırıda yeni atanan polis şefinin de hayatını kaybettiğini, eyalet polis şefi yardımcısı da dahil olmak üzere 4 polis memurunun yaralandığını söyledi. Başka bir meclis üyesi olan Abdul Samad Salehi, saldırının, polis konvoyunun yeni tayin edilen bölge polis şefini tanıtmak için ilçeye geldiği sırada gerçekleştirildiğini belirtti.
Son yıllarda Afganistan'ın neredeyse yarısını ele geçiren Taliban, saldırının sorumluluğunu üstlendi.
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