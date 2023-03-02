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Dünya

Amazonlar'da kaybolan avcı, 31 gün boyunca solucan yiyerek hayatta kaldı

Amazon ormanlarında kaybolan avcı, bir ay boyunca solucan yiyerek yaşamını sürdürdü.

AA2 Mart 2023 Perşembe 10:14 - Güncelleme:
Amazonlar'da kaybolan avcı, 31 gün boyunca solucan yiyerek hayatta kaldı
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BBC'nin haberine göre, Bolivya'nın kuzey kesimlerinde 4 arkadaşı ile avlanmaya giden Jhonattan Acosta (30), gruptan ayrıldıktan sonra Amazon ormanlarında kayboldu.

Ormandaki 4'üncü gününde ayak bileğini kıran Acosta, yırtıcı hayvanlardan saklanarak hayatta kalmayı başardı.

Kaybolduğunda yanında fener ve bıçak gibi av ekipmanları olmayan Costa, tüfeğinde yalnızca bir mermisinin bulunduğunu, onu da Güney Amerika'da domuz benzeri hayvan olan pekari sürüsünü dağıtmak için kullandığını söyledi.

Acosta, ayakkabısına doldurduğu yağmur suyunu içerek, böcek ve solucan yiyerek hayatta kaldı.

Amazon ormanlarında yalnız geçirdiği 31 günün ardından bulunan Acosta, "Bu kadar uzun süre insanların aramaya devam etmesine inanamıyorum, bu inanılmaz." dedi.

Bu süreçte 17 kilo kaybeden avcı, yaşadığı tecrübenin ardından avlanmayı bırakmaya karar verdi.

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