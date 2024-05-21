Havada kabus! Singapur yolcu uçağı türbülansa girdi: Ölü ve yaralılar var

Daily Mail'in haberine göre, Singapur Hava Yollarından yapılan açıklamada, Londra'dan Singapur'a giden "SQ321" sefer sayılı uçağın yerel saatle 15.45'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamada, toplam 211 yolcu ve 18 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın, tropikal fırtınaların yaşandığı bölgedeki hava sahasında şiddetli türbülansa girdiği kaydedildi.

Uçağın türbülansa girmesi nedeniyle 1 yolcunun hayatını kaybettiği, 30'dan fazla yolcunun yaralandığı belirtilen açıklamada, "Singapur Hava Yolları merhumun ailesine en derin taziyelerini sunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Merkezi Tayland'da bulunan yayın kuruluşu 3PlusNews da acil durum ekiplerinin olaydan etkilenenlere tıbbi müdahalede bulunduğunu belirtti.

Uçağın yerel saatle 18.10'da Singapur Changi Havaalanı'na inmesi planlanıyordu.

- BAZI YOLCULAR BAŞINDAN YARA ALDI



Türbülans esnasında bazı yolcuların başından yara aldığı bildirildi.

Yaralanan yolcular, sağlık ekiplerince, Bangkok'taki Samitivej Srinakarin Hastanesi'ne sevk edildi.

- UÇAK, YAKLAŞIK 3 DAKİKADA ANİDEN 6 BİN FİT ALÇALDI



FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre, uçak, 37 bin fit (yaklaşık 11 bin metre) irtifada seyir halindeyken yaklaşık 3 dakika içinde aniden 6 bin fit (yaklaşık 2 bin metre) alçalarak 31 bin fite (yaklaşık 9 bin metre) düştü.