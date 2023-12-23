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Dünya

1 kişinin ölümüne sebep olan Belçika'daki yılbaşı ağacı böyle devrildi

Belçika'nın Oudenaarde kentinde kurulan Noel pazarında 20 metre yüksekliğindeki ışıklı ağacın devrilmesi sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kadın yaralandı.

IHA23 Aralık 2023 Cumartesi 16:38 - Güncelleme:
1 kişinin ölümüne sebep olan Belçika'daki yılbaşı ağacı böyle devrildi
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Belçika'nın Oost Vlaanderen iline bağlı Oudenaarde kentindeki Noel pazarı, faciaya sahne oldu. Pazarda renkli ışıklarla süslenen 20 metre yüksekliğindeki ağaç devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bölgeye ambulans sevk edildi. Ağacın altında kalan 3 kadın yaralandı. Başından yaralanan 63 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, görgü tanıkları ağacın şiddetli rüzgarın ardından devrildiğini belirtti. Belçika medyası ise daha önce ağacın sağlam bir şekilde kurulup kurulmadığına dair endişelerin olduğunu aktardı.

Öte yandan, Belçika'nın batısında dün Pia Fırtınası etkil olmuş, meteoroloji servisi kıyı bölgeleri için sarı kodlu uyarı yayınlamıştı.

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