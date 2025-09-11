



ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Finlandiya'ya 1,07 milyar dolarlık "AIM-120D-3" gelişmiş havadan havaya orta menzilli füze ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verdiği aktarıldı.

Satışın Finlandiya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma kapasitesini artıracağının altı çizilen açıklamada, ayrıca ülkenin güvenliğini de artıracağı belirtildi.

Açıklamada, Finlandiya'nın mevcut AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) envanteri sayesinde yeni satın alınan ekipmanı silahlı kuvvetlerine entegre etmekte herhangi bir zorluk yaşamayacağını ve satışın bölgedeki "temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği" belirtildi.

Füzelerin Finlandiya'ya satışını onaylayan ABD Dışişleri Bakanlığı, işlemi onaylaması için ABD Kongresi'ne gerekli bildirimi yaptı.