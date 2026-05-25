1 yıllık senaryoyu yazdılar! İsrail'de “Türkiye 5. maddeyi kullanacak” paniği

TEL AVİV BASININDA TÜRKİYE PANİĞİ: 'STRATEJİK TEHDİT'

Türkiye'nin bölgesel etkisi, savunma sanayiindeki yükselişi ve NATO'daki varlığı katliamcı İsrail'de endişeye neden oldu. Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne dikkati çeken Tel Aviv basını, bir yıl içinde Türkiye'nin NATO'nun müdahale gücünü merkezileştiren aktör haline geleceğini yazdı. Öte yandan Türkiye'nin NATO'nun 5. maddesini İsrail'e karşı kullanılmasından endişe duyulduğu aktarıldı.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki başarılı yükselişi, Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail'de paniğe neden oldu. Tel Aviv basını, Türkiye'nin savunma sanayii teknolojisini İsrail için "stratejik tehdit" olarak nitelendirdi. Bir yıl içinde olmasını bekledikleri senaryo yazan İsrail merkezli haber sitesi Ynet, Türkiye'den çekincelerinin yer aldığı bir analiz haber yayımladı.

İSRAİL'İ TÜRKİYE KORKUSU SARDI

Başkan Erdoğan'ın İsrail'in İran'a odaklandığı bir dönemde, bölgesel etkisini genişletmeye devam ettiğini yazan Tel Aviv basını, Türkiye'nin Suriye ve Katar'daki ilişkilerini güçlendirdiğini öne sürdü. "Türkiye'nin nasıl diplomatik bir meydan okumadan stratejik bir tehdide dönüştü?" soruna cevap arayan Tel Aviv basını, Ankara'nın İsrail için 'şüphesiz stratejik bir tehdit' olduğunun altını çizdi.

Analiz haberde, "Erdoğan'ın bölgede artan siyasi güçlenmesiyle durum daha da kötüleşti" ifadeleri dikkat çekti.

BİR YILDA OLACAKLARI YAZDILAR

Türkiye'nin savunma, havacılık ve NATO'daki güçlü konumuna değinen Tel Aviv basını, "Son dönemde Türkiye'nin konumu güçlendi. Öncelikle NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip ve bu durum özellikle ABD'nin bölgeden kısmi çekilme eğilimiyle daha da önemli hale geldi. Buna Türk savunma sanayisi ve insansız hava araçları üretimindeki üstünlüğü de ekleniyor. Bir yıl içinde Türkiye'nin NATO'nun müdahale gücünü merkezileştiren aktör haline gelmesi bekleniyor." denildi.

NATO'NUN 5. MADDESİ İSRAİL'İ PANİKLETTİ

Türkiye'nin 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesine ev sahipliği yapacağını yakın takibe alan İsrail basını haberinin son kısmında, "Temmuz ayında NATO zirvesi yapılacak ve Türkiye, ittifakın saldırıya uğrayan bir üyeye yardımını düzenleyen 5. maddeyi yeniden tanımlamaya çalışacak. Şimdiye kadar bunun İsrail'e karşı kullanılabileceği düşünülmüyordu. Erdoğan'ın 5. maddeyi İsrail'e karşı kullanma girişiminde bulunabileceğine dair endişeler var." ifadelerine yer verdi.