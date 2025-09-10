İSTANBUL 29°C / 20°C
Dünya

10 bin dolara kadar ödül verilecek! ABD'den tasarruf hamlesi

ABD yönetimi, tasarruf sağlayacak önerileri için federal çalışanlara 10 bin dolara kadar ödül verecek. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hükümet genelinde ölçeklendirilebilen maliyet tasarrufu sağlayan bir model oluşturduklarını belirtti.

10 Eylül 2025 Çarşamba 19:00
10 bin dolara kadar ödül verilecek! ABD'den tasarruf hamlesi
ABD Hazine Bakanlığı ile Genel Hizmetler İdaresi (GSA), federal sözleşmelerde gereksiz harcamaları önlemek amacıyla Doğrulanmış Verimlilikler için Tasarruf Ödülü (SAVE) Programını başlattı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, program kapsamında Hazine çalışanlarının, kendi alanlarındaki sözleşmeleri iptal etmeye, kapsamını küçültmeye veya diğer maliyet azaltıcı eylemlere yönelik önerilerini sunabileceği bildirildi.

Açıklamada, onaylanan ve tasarruf sağlayan eylemler için çalışanların elde edilen tasarrufun yüzde 1'ine kadar ödüllendirileceği, bu tutarın sözleşme başına en fazla 10 bin dolarla sınırlı olacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hükümet genelinde ölçeklendirilebilen maliyet tasarrufu sağlayan bir model oluşturduklarını belirtti.

Bessent, "Trump yönetimi bünyesindeki ortaklarımızla birlikte çalışarak, her bir vergi mükellefinin ödediği verginin akıllıca ve verimli bir şekilde harcanmasını sağlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

