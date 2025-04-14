10 dakikalık yolculuk! 6 kadın mürettebat uzaydan döndü

Blue Origin kapsülü, Texas eyaletinin Van Horn bölgesindeki fırlatma rampasından yerel saatle 8.30'da fırlatıldı.

Mürettebatı tamamen kadınlardan oluşan bu ilk uzay uçuşunda, pop yıldızı Katy Perry, CBS ulusal televizyonunda program sunucusu Gayle King, Jeff Bezos'un nişanlısı olan eski gazeteci Lauren Sanchez, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, biyoastronotluk araştırmacısı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı.

NS-31 adı verilen uçuş misyonu sırasında, uzayın sınırı kabul edilen 100 kilometre yükseklikte yaklaşık 10 dakika kaldıktan sonra 6 kadını taşıyan kapsül paraşütle alçalarak Texas'taki bir çöle döndü.