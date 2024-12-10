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Dünya

10 milyar dolarlık dev anlaşma! 26 adet Rafale jeti geliyor

Bölgedeki güvenlik açığını kapatmak isteyen Güney Asya ülkesinin, 10 milyar dolar değerinde 26 Rafale jeti ve denizaltı sözleşmesi imzalayacağı duyuruldu. 26 adet Rafale jetine yönelik 10 milyar dolarlık anlaşma hakkında konuşan askeri yetkililer, söz konusu maliyeti doğruladı.

Star Gazetesi10 Aralık 2024 Salı 14:46 - Güncelleme:
10 milyar dolarlık dev anlaşma! 26 adet Rafale jeti geliyor
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ABD merkezli savunma sanayi kategorisinde yayın yapan The Defense Post haber sitesi, Hindistan'ın 90.000 crore Hindistan rupisi yani 10 milyar dolarlık Rafale savaş uçağı ve Scorpene Denizaltı sözleşmelerini imzalamaya hazırlandığını yazdı.

26 RAFALE JETİ VE 3 EK DENİZALTI SATIN ALACAKLAR

The Defense Post'un The Economic Times'a dayandırdığı haberde, Hindistan'ın önümüzdeki aya kadar donanması için 26 Rafale savaş uçağı ve üç ek Scorpene denizaltısı satın almak üzere iki anlaşma imzalayabileceği açıklandı. Hindistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Dinesh Tripathi, düzenlediği basın toplantısında söz konusu anlaşmanın bedelinin 90.000 crore Hindistan rupisi olduğunu doğruladı.

Hintli Komutan Tripathi'nin 'Yeni Delhi'nin Hint Okyanusu'ndaki Çin Donanması faaliyetlerini izleme çabalarını artırdığını' söylediği aktarıldı.

RAFALE VE NAVAL GROUP İLE GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜLÜYOR

Haberin devamında Yeni Delhi'nin son yıllarda Rafale uçağı satın almak için Fransa ile, Hintli gemi yapımcısı Mazagon'un tesislerinde üç adet Scorpene sınıfı denizaltı inşa etmek için ise Fransız firması Naval Group ile görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Rafale jetleri konusunda Hindistan ile Fransa'nın yıllar önce anlaştığını yazan ABD basını The Defense Post, jetlerin teslimatlarının gecikmesinin Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yönelik yolsuzluk iddialarından kaynaklandığını bildirdi.

RAFALE-M JETLERİ ONAYLANDI

Indian Express'in haberine atıfta bulunan ABD basını, Hindistan Savunma Bakanlığı'nın Temmuz 2023'te uçak gemisi Vikrant'ta konuşlandırılmak üzere Fransa'dan Rafale-M jetleri satın almayı onayladığını hatırlattı.

Hindistan, Fransa'dan 2016 yılında sipariş edilen 9,4 milyar dolarlık 36 adet Rafale savaş uçaklarını 2019 yılında teslim almıştı.

DENİZALTI GELİŞTİRECEKLER

Hindistan'ın altı Scorpene sınıfı denizaltısının sonuncusu olan Vagsheer'i 2022'de suya indirmesinin ardından, üç denizaltının inşa edilebileceğine dair son bir açıklama yapıldı.

Girişim, ülkenin yerel üretimini artırmak amacıyla 2005 yılında imzalanan 3,75 milyar dolarlık sözleşme kapsamında Naval Group ve Mazagon ile işbirliği içinde altı denizaltının inşasını amaçlayan "Proje 75" kapsamında gerçekleştiriliyor.

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