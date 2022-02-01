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Dünya

10 milyar dolarlık imza! Fransa ile Çin anlaştı

Fransız enerji şirketi TotalEnergies ve Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNOOC), Uganda'daki petrolün çıkarılarak Tanzanya üzerinden ihraç edilmesine ilişkin hazırlanan 10 milyar dolarlık projeye imza attı.

AA1 Şubat 2022 Salı 19:07 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 19:07
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Yerel medyada yer alan haberlere göre, şirket yöneticileri, Uganda ve Tanzanyalı devlet yetkilileriyle Kampala'da Uganda'yı bölgenin en büyük petrol ihracatçısı yapacak anlaşmayı imzaladı.

Toplam 10 milyar dolarlık proje anlaşması, Uganda'da Albert Gölü etrafındaki petrol sahalarında üretim yapılmasını ve inşa edilecek yeni boru hattıyla petrolün Tanzanya kıyılarına taşınmasını kapsıyor.

2025 yılında bitirilmesi hedeflenen projeyle günlük yaklaşık 200 bin varil petrol üretimi yapılması planlanıyor.

Projede Total yüzde 62'lik pay sahibiyken, Uganda ve Tanzanyalı petrol şirketleri yüzde 15'er, CNOOC yüzde 8'lik pay sahibi olacak.

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