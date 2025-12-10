İSTANBUL 13°C / 8°C
Dünya

10 milyon yolcu faydalanacak! Yeni yüksek hızlı tren hattı için resmi süreç başladı

Katar ile Suudi Arabistan arasında başkentler Doha ve Riyad'ı birbirine bağlayacak yüksek hızlı tren hattı projesinin resmi olarak başladığı belirtildi. Projenin tamamlanmasıyla yılda 10 milyondan fazla yolcunun iki ülke arasında hızlı ve sürdürülebilir ulaşım imkanından yararlanacağı ifade edildi.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doha ile Riyad arasında planlanan hattın yaklaşık 785 kilometre uzunluğunda olacağı ve trenlerin saatte 300 kilometrenin üzerinde hızla seyredeceği belirtildi.

Açıklamada, hattın tamamlanmasıyla iki başkent arasındaki yolculuk süresinin yaklaşık 2 saate ineceği vurgulandı.

Projenin, iki ülke arasında yolcu ve yük taşımacılığını kolaylaştırması, ekonomik hareketliliği artırması ve sürdürülebilir çevreci ulaşım çözümlerine katkı sağlamasını amaçladığı kaydedildi.

Bu sayede ayrıca bölgedeki hareketliliğin artacağı, iş ve turizm trafiğinin hızlanacağı, ekonomik büyümeye katkı sağlanacağı ve yaşam kalitesinin de iyileşeceği belirtildi.

10 MİLYON YOLCU FAYDALANACAK

Projenin tamamlanmasıyla yılda 10 milyondan fazla yolcunun iki ülke arasında hızlı ve sürdürülebilir ulaşım imkanından yararlanacağı ifade edildi.

Ayrıca inşaat ve işletme süreçlerinde 30 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam yaratılmasının da beklendiği aktarıldı.

Bakanlık, yüksek hızlı tren projesinin iki ülke ekonomilerine yaklaşık 115 milyar riyal gelir sağlayacağı öngörüsünü paylaşarak, projenin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında modern demir yolu ağı üzerinden bağlantıyı güçlendiren en stratejik girişimlerden biri olduğunu belirtti.

6 YILDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Açıklamada, projenin yaklaşık 6 yıl içinde uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına uygun şekilde, demir yolu ve akıllı mühendislik teknolojilerinin en ileri seviyede kullanılmasıyla tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Katar Ulaştırma Bakanlığı, hattın Doha Hamad Uluslararası Havalimanından, Suudi Arabistan'ın El-Hofuf ve Demmam gibi stratejik şehirlerinden geçerek Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad Kral Selman Uluslararası Havalimanı arasında hizmet vereceğini, projenin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki ulaşım bütünleşmesi vizyonuna uygun olduğunu belirtti.

