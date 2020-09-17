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Dünya

10 ülkeden 4 bin asker katılıyor: Lviv'de başladı

Ukrayna'nın Lviv bölgesinde 'Rapid Trident 2020' askeri tatbikatı başladı. Tatbikata 10 ülkeden yaklaşık 4 bin askerin katıldığı ifade edildi.

AA17 Eylül 2020 Perşembe 13:30 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 13:30
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Resmi haber ajansı Ukrinforum'un haberine göre, tatbikat 25 Eylül'e kadar sürecek.

10 ülkeden yaklaşık 4 bin askerin katıldığı tatbikatta zırhlı araçlar, askeri helikopterler ve uçaklar kullanılacak.

Ordudan yapılan açıklamada, bölge sakinleri tatbikat sahasına yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tatbikatın açılışına katıldı.

Zelenskiy, açılış konuşmasında, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasının stratejik hedef olduğu "Ulusal Güvenlik Stratejisi"ni bu hafta onayladığını hatırlatarak, NATO üyeliği sürecini hızlandıracak reformların uygulanmasının önemini vurguladı.

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