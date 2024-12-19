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Dünya

10 yaşındaki bir kızı öldüren mahkum, zehirli iğneyle idam edildi

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 2006 yılında 10 yaşındaki bir kızı öldüren ve ölüm cezası alan mahkum, bugün zehirli iğneyle idam edildi.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 20:46 - Güncelleme:
10 yaşındaki bir kızı öldüren mahkum, zehirli iğneyle idam edildi
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Oklahoma Eyalet Ceza İnfaz Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kevin Ray Underwood adlı mahkum, yerel saatle sabah 10.14'te zehirli iğne kullanılarak idam edildi.

Underwood'un idamı, bu yıl Oklahoma'daki 4'üncü, ABD'deki ise 25'inci idam uygulaması olarak kayıtlara geçti.

KALBİNİ DURDURAN İLAÇ VERİLDİ

Açıklamaya göre, idam mahkumuna önce sakinleştirici ilaç, ardından mahkumu felç eden ikinci bir ilaç ve son olarak da kalbini durduran üçüncü bir ilaç verildi.

45. yaş gününde idam edilen mahkum, 2006 yılında kaçırdığı Jamie Rose Bolin adlı 10 yaşındaki kızı evinde öldürdüğünü, daha sonra cinsel tacizde bulunduğunu ve vücudunun bir bölümünü yeme fikrinden son anda vazgeçtiğini itiraf etmişti.

  • mahkum
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