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10 yıl boyunca yediği saçları ameliyatla midesinden çıkarıldı

Rusya’da 10 yıl boyunca saçlarını yiyen kadının midesinden büyük bir saç kütlesi çıkarıldı.

  • İHA
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Tıptaki adı Trakifoji olan ve halk dilinde 'saç yeme' olarak bilinen hastalığa yakalanan 30 yaşındaki bir kadın ameliyat edilerek midesinden büyük bir saç kütlesi çıkarıldı. Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Psikiyatri Hastanesinde yapılan ameliyatla ilgili bilgi veren Doktor Nikolay Matveev, "Saç yeme hastalığına 10 yıl önce yakalanan hastanın bu süre zarfında midesinde keçe şeklinde büyük bir saç kütlesi oluşmuş. Ameliyat endoskopi ve cerrahi operasyonla gerçekleşirken kütle farklı bölgelerden açılan deliklerden çıkarıldı. Kütle haline gelen saçların uzunluğu 20 santimetreyi geçerken çapı 15 santimetreyi bulmuş” dedi.
 
30 yaşındaki kadının üniversite eğitiminde yaşadığı stres nedeniyle böyle bir hastalığa yakalandığı belirtildi.
 
Hastalık ölüme bile götürebiliyor
 
Hastanın ismi açıklanmazken ameliyatla ilgili bilgi veren hastane başhekimi Boris Belozerov ise hastalığın ölüme yol açabileceğini söyleyerek “Saçlar keratinden oluştuğu için midede öğütülemiyor. Bu nedenle zamanla kütle haline gelip insanı ölüme götürebiliyor. Bu nedenle hastalığa zamanda müdahale edilmesi gerekir” diyerek bu yönde rahatsızlığı bulunanları uyardı. Ameliyatın zorlu geçtiğine işaret eden Başhekim Belozerov, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakın zamanda taburcu edileceğini ifade etti.

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