23 Ekim 2025 Perşembe
Dünya

10 yıl sonra bir ilk! Libya'da petrol arama çalışması yeniden başladı

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Cezayir'in ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach'ın 10 yıl aradan sonra Libya'da petrol arama faaliyetlerine yeniden başladığını duyurdu.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 22:49
10 yıl sonra bir ilk! Libya'da petrol arama çalışması yeniden başladı
NOC'dan yapılan açıklamada, Sonatrach'ın petrol arama faaliyetine Libya'nın kuzeybatısındaki Gadamis bölgesinde 96/2 numaralı blokta başladığı belirtildi.

Sonatrach'ın Gadamis bölgesinde arama faaliyetlerine 2014'te başladığı ve 2 bin 400 metre derinliğe ulaştığı kaydedildi.

2014'TE ARAMA FAALİYETLERİNE SON VERİLMİŞTİ

Libya'daki güvenlik durumunun istikrarsızlığı dolayısıyla Cezayirli şirketin 2014'te bölgedeki arama faaliyetlerine son verdiği aktarıldı.

Sonatrach ve NOC, 2008'de söz konusu alanda petrol arama ve üretim anlaşması imzalamıştı.

