10 yıl sonra bir ilk! Libya'da petrol arama çalışması yeniden başladı

NOC'dan yapılan açıklamada, Sonatrach'ın petrol arama faaliyetine Libya'nın kuzeybatısındaki Gadamis bölgesinde 96/2 numaralı blokta başladığı belirtildi.
Sonatrach'ın Gadamis bölgesinde arama faaliyetlerine 2014'te başladığı ve 2 bin 400 metre derinliğe ulaştığı kaydedildi.
2014'TE ARAMA FAALİYETLERİNE SON VERİLMİŞTİ
Libya'daki güvenlik durumunun istikrarsızlığı dolayısıyla Cezayirli şirketin 2014'te bölgedeki arama faaliyetlerine son verdiği aktarıldı.
Sonatrach ve NOC, 2008'de söz konusu alanda petrol arama ve üretim anlaşması imzalamıştı.