10 yıl sürecek: Endonezya’nın başkenti taşınıyor
İrili ufaklı binlerce adadan oluşan Endonezya’nın Devlet Başkanı Widodo’nun, ülkenin başkentini ana ada olan Java’dan taşımayı düşündüğü bildirildi. Endonezya Planlama Bakanı Brodjonegoro, söz konusu taşınma işleminin 10 yıla yakın bir süre alabileceğini aktardı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında bulunan ve 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya’nın başkentinin taşınmasının düşünüldüğü aktarıldı.
Reuters’te yer alan habere göre, Endonezya Planlama Bakanı Bambang Brodjonegoro, kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Devlet Başkanı Widodo, önemli bir karar alarak ülkenin başkentini, ana ada olan Java’dan taşımayı tercih etti.” diye konuştu.
Yeni konumun henüz belirlenmediğini aktaran Planlama Bakanı Brodjonegoro, Brezilya, Malezya ve Kazakistan örneklerine bakıldığında, başkent Cakarta’nın Java kıyılarından taşınmasının 10 yıla yakın bir süre alabileceğini ifade etti.
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