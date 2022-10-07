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Dünya

10 yıldır iddia ediliyordu! 2 ülke arasında krize neden olan kuyudan petrol çıkmadı

10 yıldır petrol rezervi olduğu varsayılan ve iki ülke arasında krize neden olan Mlima-1 kuyusunda petrolün olmadığı ortaya çıktı.

AA7 Ekim 2022 Cuma 11:08 - Güncelleme:
10 yıldır iddia ediliyordu! 2 ülke arasında krize neden olan kuyudan petrol çıkmadı
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Kenya, komşusu Somali ile diplomatik kriz yaşamasına yol açan kıyı şeridinde petrol ve doğal gaz bulunamadığını açıkladı.

The East African'ın haberine göre, Kenya Enerji ve Petrol İdaresi, Lamu Havzası'ndaki Mlima-1 kuyusu olarak bilinen bölgede yapılan sismik araştırmaların sonlandırıldığını duyurdu.

Hem Kenya hem de Somali'nin hak iddia ettiği ve krize yol açan alanda yaklaşık 10 yıldır petrol olduğu varsayılıyordu.

Son olarak İtalyan petrol ve doğal gaz firması Eni'nin sondaj gemisi de aylardır süren çalışmalara rağmen Lamu Havzası'ndaki L11B bölgesinde kaynak bulamadı.

İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), geçen yıl, Kenya ile Somali arasında anlaşmazlığa neden olan deniz sınırını "adalet ve eşitlik prensibine" göre belirleyerek ihtilaflı alanın büyük bölümünü Somali'ye, küçük bir kısmını Kenya'ya bırakmıştı.

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