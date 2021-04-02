AA 02 Nisan 2021 Cuma 07:58 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 07:58

Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Afrika Birliğinde dönem başkanlığını devralan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin davetiyle üç ülkenin dışişleri ve enerji bakanlarının bir araya geleceğini belirtti.

Bekele, 3-4 Nisan'da yapılacak söz konusu müzakerelere Afrika Birliği uzmanları ve gözlemcilerin de katılacağını ifade etti.

Bu projeyle Etiyopya'nın enerji ihtiyacını karşılamayı amaçladığını kaydeden Bekele, havzadaki hiçbir ülkeye zarar vermek istemediklerini yineledi.

Müzakereler, anlaşmazlıklar nedeniyle haftalardır yapılamıyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 30 Mart'ta Süveyş kentinde düzenlediği basın toplantısında, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda bağlayıcı bir yasal anlaşmaya varmayı ümit ettiklerini belirtmişti.

Sisi, "Nil suları kırmızı çizgidir. Su haklarımızın ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. Mısır'ın sularının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, tüm bölgenin istikrarını tehdit eden bir tepkiye yol açacaktır. Hiç kimse Mısır'dan bir su noktası alamaz, denemek isteyen yaklaşsın." ifadelerini kullanmıştı.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

- BARAJ KRİZİ 10 YILDIR SÜRÜYOR

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalarla ve uzlaşı olmadan 10 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın taşıdığı güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.