star.com.tr 17 Mart 2020 Salı 10:27 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 10:28

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, geniş kapsamlı önlemlerin ihlal edilmesi halinde ya gerçekten geçerli bir neden sunması gerekildiğini, ya da 135 avro para cezası da dahil çeşitli cezalar alacaklarını belirtti.

Talimat açık: evde kal

Castaner önlemlerle ilgili açıklamada, 'Ev veya iş arasında seyahat etmek, alışveriş yapmak, sağlık nedenleriyle korunmasız kişilere yardım etmek, ebeveynlerin yanına gitmek gibi kısa bazı kısa seyahatler istisna olarak tolere edilebilir. Ancak talimat kesin: Evde kalın.

Yayalar ve sürücülerden, Fransa çapında bir kontrol noktası ağı yöneten polise sunulacak seyahat izinleri almaları istenecek. Castaner, sadece polis ve jandarmaların, kısıtlamaları uygulayacağını kaydetti. Kısıtlamaların uygulanması için askeri personelin kullanılamayacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, ölümcül salgına “savaş” ilan ettiklerini açıklamıştı. Tüm vatandaşlara Salı günü başlayan ülke çapında sokağa çıkma yasağı kapmasında evde kalmalarını emretti.

Dışarı çıkışlara sadece eczane veya marketler gibi temel ihtiyaçlar için izin verilirken, Fransa'nın Avrupa Birliği'nin çoğunu içeren Schengen bölgesindeki komşu ülkelerle olan sınırları da kapanıypr.

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