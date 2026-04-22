  • 100 binden fazla kişiyi seferber etmişler! İsrail'den itiraf: Yalanları sosyal medyada kol geziyor
Dünya

100 binden fazla kişiyi seferber etmişler! İsrail'den itiraf: Yalanları sosyal medyada kol geziyor

'İsrail Askeri İstihbarat Birliği'nde 7 yıl görev yapan Ella Kenan, BrightMind adlı örgütlenme üzerinden 100 binden fazla kişiyi seferber ederek dijital mecralarda algı operasyonları yürütüyor. Bu kapsamda Kenan, Wikipedia'da binden fazla içeriğin Filistin lehine 'çarpıtıldığını, silindiğini ya da Yahudiler ile İsrail arasındaki bağlantıyı koparacak şekilde değiştirildiğini' öne sürdü.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 17:12
100 binden fazla kişiyi seferber etmişler! İsrail'den itiraf: Yalanları sosyal medyada kol geziyor
İsrail merkezli internet sitesi Globes'a göre, Kenan sosyal ağlarda 7 Ekim 2023'ten sonra "İsrail yanlısı söylemleri güçlendirmek" amacıyla BrightMind adlı dijital platform ağını kurdu.

100 binden fazla kişiyi seferber ettiği belirtilen BrightMind örgütü, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen bazı etkinliklerin "antisemitik" olduğunu öne sürerek bunların iptaline ve bazı öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmasına neden oldu.

Kenan, Microsoft'un 10 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen "Hack the Hate Israeli Tech Against Online Antisemitism" isimli programındaki videosunun sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılmasıyla yeniden gündeme geldi.

Söz konusu videoda Kenan, BrightMind adlı örgütün "Yahudi toplumuna stratejik amaçlarla hizmet eden dijital platform ağı" olduğunu anlatıyor.

"İsrail Askeri İstihbarat Birliği"nde 7 yıl görev yapan Kenan, Globes'a yaptığı açıklamada, Wikipedia'da binden fazla içeriğin Filistin lehine "çarpıtıldığını, silindiğini ya da Yahudiler ile İsrail arasındaki bağlantıyı koparacak şekilde değiştirildiğini" öne sürdü.

Kenan, Wikipedia'nın kurucusunun kendilerine bizzat yardımcı olduğunu savundu.

- İSRAİL'İN DİJİTAL CEPHESİ: SOSYAL MEDYA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Eylül 2025'te sosyal medyanın yeni "savaş aracı" olduğunu söyleyerek TikTok'tan sonra sıranın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda olduğunu belirtmişti.

Ayrıca Netanyahu, 28 Eylül 2025'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelerek bu sayede farklı kesimlere ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etmişti.

Netanyahu, 26 Ocak'ta sosyal medya için "savaş alanı" nitelemesi yaparak bu alandaki savaşı kazanmak için yeni araçlar geliştirdiklerini söylemişti.

Teknoloji devi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ile oğlu David Ellison'ın medya yatırımlarının, ailenin İsrail'le sürdürdüğü ilişkileri nedeniyle "bu medya gücünün İsrail yanlısı içeriklerin yayılmasında etkili olabileceği" tartışmalarına yol açmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski Vali Tuncay Sonel Gülistan Doku davasında ne ile suçlanıyor?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
